Mai exact, zilele trecute, Vlăduța Lupău a făcuit dezvăluiri incredibile despre cum a fost bătută chiar de soțul ei, la câteva zile după scandalul cu Armin Nicoară.

Într-un filmuleț care se vrea haios postat pe contul ei de socializare, Vlăduța Lupău a imitat niște declarații stupefiante, vorbind, cu lejeritate, în timp ce soțul ei, fotbalistul Adrian Rus era lângă ea, despre violența domestică.

”Am luat bătaie azi de dimineață”, spune Vlăduța Lupău, fiind, însă evident, că lucrul cu pricina nu s-a petrecut, chiar dacă Adrian Rus arunca priviri încruntate, de dur, spre camera telefonului..

”Nu are nimeni de unde să știe ce s-a întâmplat între mine și Vlăduța. Dacă s-a întâmplat ceva, eu, ca bărbat, nu o să mă laud, nu te poți lăuda cu așa ceva. Mai bine o să spun că nu am avut nicio relație cu ea, decât să spun că am făcut și am dres. Eu, ca bărbat, nu pot să mă laud cu așa ceva, chiar dacă a fost, chiar dacă nu a fost... Trebuie să fiu nebun la cap”, ne-a spus, în exclusivitate, Armin Nicoară. Mai mult decât atât, ne-a explicat Armin Nicoară el nu înțelege de ce Vlăduța Lupău este supărată pe el, mai ales că a fost discret din cale afară. ”Totul a început din cauza ei. Nici nu știu... Am plecat la schi și, în acea dimineață, am văzut articolul în care ea vorbea urât de mine, că ea m-a ridicat pe mine, că nu ar putea avea o relație cu un om cât mâna ei... Dar nu știu de ce a început ea să povestească, cui i-a povestit, dar eu nu mă bag. (...) Noi am plăcut la public foarte mult, ne-am înțeles foarte bine... Adică, noi nu ne feream de oameni. De exemplu, dacă era o melodie așa, mai de dragoste, normal că ne comportam pe scenă... Dar nu vreau să dau mai multe amănunte”, ne-a mărturisit Armin Nicoară despre scandalul cu Vlăduța Lupău.

Cu toate acestea, ne-a precizat saxofonistul, răbdarea lui nu este... infinită. ”În ultima vreme am mai vorbit cu Vlăduța, dar mai mult pe ceartă, așa”, ne-a explicat Armin Nicoară, recunoscând astfel, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, că ține legătura cu artista. Dar, totodată, l-a enervat reacția soțului Vlăduței Lupău după ce acesta i-a postat mesaje pe contul lui de socializare, Armin Nicoară explicând clar că nu acceptă să se bage alții în scandalul cu artista și a precizat că informațiile WOWbiz.ro cu privire la iubita lui, cântăreața Claudia Puican, sunt adevărate.

”Claudia este iubita mea de ceva timp. În scandalul ăsta, nu a avut ce să facă... Mă știam cu Vlăduța înainte de ea și i-am spus să nu se bage. Nu i-am dat voie să se bage, chiar dacă prietenul lui Vlăduța (de fapt, soțul ei, fotbalistul Adi Rus de la CFR Cluj, n. red.) mi-a comentat pe pagină. I-am șters mesajul pentru că nu am vrut să îi dau apă la moară... Dar el nici nu știe ce s-a întâmplat, poate e ceva ce el nu știe. Eu vin și zic ”nu. Nu, nu”, dar dacă el continuă, atunci... nu știu ce o să zic, poate o să zic și eu ceva”, a mai spus, pentru WOWbiz.ro, Armin Nicoară, sugerând că ar avea suficient de multe de împărtășit despre lucrurile întâmplate în compania artistei Vlăduța Lupău, chiar dacă acest lucru ar putea să o supere pe Claudia Puican.