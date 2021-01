Vlăduța Lupău, declarații sincere despre sarcină și copil! "O să fie foarte greu..."

Cântăreața Vlăduța Lupău își dorește un copil, însă un lucru îi pune piedică.

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară din România. Celebra artistă are o carieră de succes, însă, pe plan personal, nu sta chiar așa de bine. Tot ce îi mai lipsește acum este un copil, iar acest lucru o spune chiar ea.

Vlăduța Lupău, detalii despre copil

Alături de Adrian Rus, frumoasa cântăreață trăiește o frumoasă poveste de iubire. Cu toate acestea, se pare că cei doi îndrăgostiți își doresc să devină părinți, doar că pentru moment nu grăbesc lucrurile. Principalul lucru la care se gândește artista este faptul că o să îi fie greu să se împartă între viața profesională și cea personală.

„Vreau să am un copil, deși știu că o să fie foarte greu la cântările și la programul meu, dar am noroc. Am părinții aproape, am viitorii socrii aproape.”, a declarat artista într-o emisiune TV.

Detalii despre căsătoria religioasă

Chiar dacă Vlăduța și Adrian terminaseră ultimele pregătiri pentru nună, pandemia de coronavirus le-a stricat toate planurile și au fost nevoiți să o amâne. De asemenea, cântăreața a mai adăugat

faptul că va purta două rochii de mireasă și că așteaptă cu nerăbdare evenimentul.

”Noi suntem căsătoriți, dar petrecerea aia pe care o așteptăm și ne-o dorim… nu am reușit. Nu am fixat o altă dată pentru că până nu suntem convinși că se poate să vină toți prietenii noștri, să fim într-un număr mare așa cum ne dorim. Fără reguli sau să ne fie frică. Eu tot așa mă uitam pe listă și tot mai tăiam, că nu îi cunosc, fie prieteni de-ai părinților, fie de la socri. Cum să mp distrez eu la nuntă cu ei? Nu aș vrea nici să fie exagerat”, a declarat Vlăduța Lupău în cadrul unei emisiuni TV.