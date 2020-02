Mihai Andrei este unul dintre artiștii din muzica românească care speră să dea lovitura ca saxofonist, succesul lui fiind, la ora asta, unul de care se poate mândri.

Citeste si: Cea mai mare dorință a lui Armin Nicoară! Culmea, tot la Vlăduța Lupău de gândește, nu la ”oficiala” Claudia Puican

Citeste si: Armin Nicoară o umilește pe Vlăduța Lupău! Și-a pozat iubita în ipostaze fierbinți! Avem fotografia interzisă cardiacilor

“Îmi place ceea ce fac, o fac din suflet și cea mai mare satisfacție este atunci când văd că oamenii apreciază din suflet muzică mea. Pentru mine nu au contat banii niciodată, îmi place prea mult ceea ce fac și cred că aici este secretul succesului”, ne-a declarat saxofonistul Mihai Andrei.

Cu ceva timp în urmă, el a fondat trupa "Mihai Andrei Band", cu care se bucură de mare succes, căci cererile pentru evenimente se înmulțesc de la o zi la altă. “Nu pot să spun că este ușor, pierdem aproape toate nopțile, dar o facem cu plăcere”, spune Mihai Andrei.

Culmea, deși în place să cânte melodii din repertoriul internațional, succesul lui i se datorează lui Vali Vijelie. “E bine să ai alături de ține oameni cu o energie pozitivă. Am avut norocul să întanlesc oameni ce mi-au fost alături, am luat de la fiecare ce a fost mai bun. Cel mai mare impact asupra mea l-a avut Vali Vijelie, mi-a plăcut întotdeauna felul lui de a fi, respectul pe care îl are pentru publicul lui, seriozitatea cu care își tratează meseria de artist. Am fost prezent alături de el la multe evenimente și emisiuni, mă uităm la el și îmi plăcea energia pe care o transmitea în jurul lui, mereu pozitiv și cu poftă de viață”, spune tânărul saxofonist, Mihai Andrei.

În altă ordone de idei, chiar dacă nu este, acum, la fel de cunoscut ca Armin Nicoară, saxofonistul Mihai Andrei se poate lăuda cu un succes uriaș în rândul femeilor care îl vor cântând. Nu de altceva, dar, pe lângă cursurile de cântat la saxofon au fost completate cu sesiuni serioase de tras la sală și tatuaje de ”fițe”, Mihai Andrei semănând mai mult cu un actor de la Hollywood care se pregătește de filme de acțiune decât cu un muzician sensibil.

Armin Nicoară a spus adevărul despre relația cu Vlăduța Lupău, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro

”Nu are nimeni de unde să știe ce s-a întâmplat între mine și Vlăduța. Dacă s-a întâmplat ceva, eu, ca bărbat, nu o să mă laud, nu te poți lăuda cu așa ceva.Mai bine o să spun că nu am avut nicio relație cu ea, decât să spun că am făcut și am dres. Eu, ca bărbat, nu pot să mă laud cu așa ceva, chiar dacă a fost, chiar dacă nu a fost... Trebuie să fiu nebun la cap”, ne-a spus, în exclusivitate, Armin Nicoară. Mai mult decât atât, ne-a explicat Armin Nicoară el nu înțelege de ce Vlăduța Lupău este supărată pe el, mai ales că a fost discret din cale afară. ”Totul a început din cauza ei. Nici nu știu... Am plecat la schi și, în acea dimineață, am văzut articolul în care ea vorbea urât de mine, că ea m-a ridicat pe mine, că nu ar putea avea o relație cu un om cât mâna ei... Dar nu știu de ce a început ea să povestească, cui i-a povestit, dar eu nu mă bag. (...) Noi am plăcut la public foarte mult, ne-am înțeles foarte bine... Adică, noi nu ne feream de oameni. De exemplu, dacă era o melodie așa, mai de dragoste, normal că ne comportam pe scenă... Dar nu vreau să dau mai multe amănunte”, ne-a mărturisit Armin Nicoară despre scandalul cu Vlăduța Lupău.

Cu toate acestea, ne-a precizat saxofonistul, răbdarea lui nu este... infinită. ”ne-a explicat Armin Nicoară, recunoscând astfel, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, că ține legătura cu artista. Dar, totodată, l-a enervat reacția soțului Vlăduței Lupău după ce acesta i-a postat mesaje pe contul lui de socializare, Armin Nicoară explicând clar că nu acceptă să se bage alții în scandalul cu artista și a precizat că informațiile WOWbiz.ro cu privire la iubita lui, cântăreața Claudia Puican, sunt adevărate.a mai spus, pentru WOWbiz.ro, Armin Nicoară, sugerând că ar avea suficient de multe de împărtășit despre lucrurile întâmplate în compania artistei Vlăduța Lupău.

Armin Nicoară și Vlăduța Lupău, scandal colosal

”Era nunta celebrei KristYana cu impresarul ei, Petrișor Rustem. Îmi amintesc că Vlăduța Lupău și Armin Nicoară au stat, atunci, în București, trei zile. Doar ei doi, la hotel. Au făcut filosofie la hotel, doar ei doi, într-o cameră? Adică, mai toți cei care au fost la petrecerea la care au cântat au observat că sunt împreună, dar nimeni nu zicea nimic, se obișnuiește printre muzicanți să se mai lege o relație... Iar ei doi, trei zile, deși nunta a durat doar una, la București, singuri, singurei? Și mai se comportau și ca doi porumbei...”, ne-a spus Leo de la Strehaia despre ce s-a întâmplat între Armin Nicoară și Vlăduța Lupău.