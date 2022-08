Vlăduța Lupău își alăptează sau nu bebelușul? În grija cui rămâne Iair atunci când ea pleacă de acasă

In articol:

Chiar dacă a devenit mamă de puțin timp, Vlăduța Lupău nu și-a pus activitatea în repaus. A născut de circa două săptămâni, însă artista deja a început să-și onoreze evenimentele la care a fost invitată să cânte. Spre surprinderea fanilor săi care credeau că, de acum, o bună perioadă cântăreața se va ocupa exclusiv de bebelușul Iair, Vlăduța este mai fericită ca niciodată că a început din nou să urce pe scenă

și să facă ceea ce-i place.

Este proaspătă mămică și o artistă de succes, însă reușește cu brio să facă față tuturor responsabilităților de peste zi. Cu numai câteva minute în urmă, după ce a primit o mulțime de mesaje din partea admiratorilor săi referitoare la micuțul Iair, artista a decis să deslușească misterele și să le ofere acestora răspunsurile la cele mai des primite întrebări. Având în vedere că Vlăduța Lupău și-a reînceput activitatea, fanele s-au arătat curioase să afle ce mănâncă bebelușul cât timp ea este plecată, dar și în grija cui rămâne. Fără să-și mai lase admiratorii în suspans, artista a oferit două dintre cele mai așteptate răspunsuri.

Citeste si: Fiul Vlăduței Lupău și al lui Adi Rus, botezat de trei perechi de nași. Unul dintre cupluri este celebru în lumea artistică: ”Le-am cumpărat câteva lucruri”

Citeste si: ,,Are concerte pentru că este frumoasă." Mihai Traistariu, atac dur la adresa Antoniei- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Cine rămâne cu Iair cât timp Vlăduța Lupău este plecată?

Vlăduța Lupău are un program foarte încărcat în această perioadă, motiv pentru care nu poate sta în permanență alături de fiul ei. Chiar și așa, artista a are grijă să-i ofere tot ceea ce are nevoie.

Atunci când nu poate rămâne cu el, micuțul rămâne în grija tatălui său, Adi Rus. De asemenea, artista a dezvăluit că îl alăptează pe micuț și că, atunci când ea nu este acasă, partenerul său se ocupă să-i ofere celui mic, atunci când nu-i ajunge laptele de la mama sa, completare formulă.

Citeste si: „Te aștept, micuțule” Vlăduța Lupău, ultimele vești despre sarcină. Când vine pe lume fiul ei? Fanii s-au grăbit să o felicite

„Mă întrebați ce mănâncă Iair. Mănâncă sân, iar când nu sunt acasă îi dă Adi completare formulă sau când nu îi ajunge, iar când mă duc a cântat duc pompa cu mine, între cântări mulg laptele ca să nu pătez ceva și, încă o întrebare pe care mi-ați pus-o foarte des în ultimele zile, cu cine stă el când eu sunt plecată. Evident, cu Adi. Facem cu schimbul, iar eu când vin acasă sunt pe el și o iau de la 0 și #rezist”, a spus Vlăduța Lupău pe InstaStory.