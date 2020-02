Vlăduța Lupău este una dintre cele mai tinere și frumoase cântărețe de muzică populară. Artista se bucură de mult succes și are o carieră la care în urmă cu câțiva ani nici nu visa. În plus, pe pagina ei de Instagram este urmărită de peste 200.000 de admiratori.

Vlăduța Lupău, sexy cu paharul în mână

Vlăduță Lupău a fost protagonista unui videoclip care i-a uimit pe fani. Tânăra care apare de multe ori pe scenă îmbrăcată în costum popular a fost surpinsă în ipostaze neașteptate. Artista se afla pe un yacht și, cu paharul în mână, se distra alături de prietenele ei.

Saxofonistul Armin Nicoară ripostează, după ce Vlăduța Lupău a infirmat relația cu el

Scandalul între Vlăduța Lupău și Armin Nicoară, saxofonistul care a spus că ar fi avut o relație cu ea, continuă. Frumoasa cântăreață neagă că între ea și fostul ei coleg de formație ar fi existat mai mult decât o simplă amiciție și o relație profesională.

„Nu am fost amanți! Am avut o relație familială, alături de părinții mei, părinții lui. L-am ajutat cât am putut. Ca să se facă mare… (…) Ai umbla cu unul care are corpul cât mâna ta?”, a spus artista pentru Cancan.

Chiar dacă ne-am fi certat din motive personale, ea nu trebuia să facă circul ăsta, trebuia să ne continuăm pe partea muzicală evenimentele, nu să facă un circ, să sune la cei care au organizat evenimentele pe care trebuia să le onorăm și să le spună că eu nu mai am ce căuta acolo, că nu am de ce să cânt cu ea”, a declarat Armin Nicoară pentru sursa mai sus citată.