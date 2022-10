Vlăduța Lupău, momente extrem de grele după ce a născut! A povestit abia acum prin ce a trecut: ”Mă apuca plânsul din orice. Am avut o depresie”

In articol:

Vlăduța Lupău și Adi Rus au devenit părinți în luna august a acestui an, după ce artista a avut două sarcini pierdute, moment în care întreaga lor viață s-a schimbat radical.

Vedeta a născut prin cezariană și prin voință spune că s-a recuperat destul de repede, ceea ce a și făcut-o că la două săptămâni după ce l-a adus pe lume pe Iair să își continue viața profesională.

Vlăduță Lupău s-a luptat cu depresia după ce a născut [Sursa foto: Facebook]

Vlăduța Lupău a căzut în depresie după ce a devenit mamă

Însă, deși recuperarea fizică a fost una relativ ușoară, nu la fel de bine s-a descurcat artista și emoțional vorbind.

Acum, după ce s-a obișnuit cu rolul de mamă, după s-a mutat la casă nouă și i-a organizat lui Iair un botez despre care lumea mondenă a vorbit zile la rând, cântăreața mărturisește că, de fapt, lucrurile nu au fost atât de roz precum s-au văzut din exterior.

Vlăduța Lupău mărturisește că în primele zile de la naștere, imediat ce a ajuns acasă cu Iair, întreaga sa lume s-a prăbușit.

Și asta pentru că teama de a nu da greș în privința creșterii celui mic, dar și ideea că viața întreagă i s-a schimbat în totalitate au copleșit-o.

Norocul ei, notează artista, a fost Adi Rus. Soțul a încurajat-o și a ajutat-o în tot ce a însemnat grija față de Iair, ei doi fiind singurii care se ocupă ce mezin.

Chiar și așa, cântăreața recunoaște că a acumulat o doză mare de oboseală, de care uită imediat ce își strânge copilul în brațe.

”În primele zile, pot spune că am avut o ușoară depresie. Mi se părea că nu o să știu să-l cresc, că viața mea nu o să mai fie la fel ca înainte, mă apuca plânsul din orice. Eram super sensibilă, dar am depășit în câteva zile acea perioadă și am avut noroc că Adi mă înțelegea și încerca să mă ajute, să stea de vorbă cu mine, să mă asigure că totul este și va fi bine, și că trebuie să ne bucurăm că avem un copil minunat. Despre oboseală ce să zic?! V-am zis și mai devreme, este cea mai mare „boală a mea în prezent. Psihic, îmi ziceam: „Hai că ai treabă, n-ai timp de zăcut!”, a spus Vlăduța Lupău, conform Viva.