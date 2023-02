Vlăduța Lupău, primele imagini din vacanța exotică, alături de Adi Rus și fiul lor! Artista radiază de fericire

In articol:

După o lungă perioadă în care Vlăduța Lupău a pus pe primul loc cântările, a decis că este momentul potrivit să meargă alături de familia sa în vacanță, departe de temperaturile scăzute din România. Astăzi este prima zi de vacanță și se pare că artista și soțul ei au cea mai bună dispoziție.

Nu, nici pe micuțul Iair nu l-a lăsat acasă, ci l-au luat cu ei chiar dacă a fost nevoie să călătorească cu avionul. Artista a postat în mediul online primele imagini chiar de pe plajă, în costum de baie, dând de înțeles că de această dată a ales o locație exotică.

Cel puțin pentru moment, V lăduța Lupău nu a dezvăluit locul în care a mers alături de familia sa, însă un lucru este cert, și anume acela că tinerii părinți trăiesc din plin fiecare moment alături de fiul lor venit pe lume în urmă cu doar câteva luni. Cu zâmbetul până la urechi, artista s-a fotografiat alături de fiul ei direct pe șezlong, semn că se bucură nespus că au parte, în sfârșit, de temperaturi ridicate.

„Cea mai frumoasă vacanță.”, a scris Vlăduța Lupău în mediul online.

Citește și: Vlăduța Lupău s-a lăsat pe mâinile esteticianului. Ce intervenție și-a făcut: „Abia aștept. Este efectul ăla de care zice toată lumea”

Vlăduța Lupău, cerută în căsătorie de un fan înfocat

În urmă cu doar câteva zile, Vlăduța Lupău le-a povestit fanilor săi despre o întâmplare cu totul atipică pe care a trăit-o cu mai mult timp în urmă, atunci când un fan înfocat a cerut-o în căsătorie, oferindu-i chiar și un inel de logodnă.

Citește și: „Să ai un amant sau o amantă este foarte ușor” Vlăduța Lupău, mărturisiri sincere despre familie. Ce spune vedeta despre apariția copilului în cuplu

„ Hai să vă zic o întâmplare. Am avut odată un fan atât de disperat… Îmi scria zi și noapte și am acceptat să mă întâlnesc cu el în centrul Clujului, să-mi dea un buchet de flori. Din momentul ăla nu m-a mai slăbit, mi-a adus inclusiv inel de logodnă. Da, dacă vă vine să credeți, îl am acasă. L-am găsit într-un colet pe care mi l-a trimis, nu mi l-a dat așa: «Vrei să fii soția mea?» Da, am avut un fan de ăsta, cred că încă îl mai am.”, a spus Vlăduța în mediul online.