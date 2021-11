Vlăduța Lupău, veste tristă pentru fanii ei! Artista este în doliu: „Nu mai este printre noi...”

In articol:

Vlăduța Lupău, una dintre cele mai cunoscute artiste din România, este în doliu. Cântăreața se ocupă intens în ultima perioadă de pregătirea și lansarea pieselor sau a colindelor pentru perioada sărbătorilor. După ce a lansat o nouă piesă, Vlădua Lupău le-a dat fanilori ei o veste foarte tristă pe pagina personală de Instagram.

Cântăreața de muzică populară a anunțat că tanti Maria, o bătrânică care a apărut în cel mai recent colaj muzical lansat de Vlăduța Lupău, nu mai este printre noi. Vedeta a dat anunțul pe pagina ei de Instagram.

„Din păcate, tanti Maria, care apare în colinda trei… nu mai este printre noi! Mulțumesc că ați oglindit cu atâta bogăție sufletească ”casa săracului. Din ceruri cu siguranță primește colindele mele”, a transmis Vlăduța Lupău, pe rețeaua de socializare.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

Vlăduța Lupău este în doliu [Sursa foto: Instagram]

Vlăduța Lupău, dezvăluiri în exclusivitate despre carieră și familie

Pentru a ajunge la succesul actual, Vlăduța Lupău a trecut prin mai multe momente bune, dar și mai puțin bune.

Cântăreața nu s-a abătut de la visul ei și a reușit să ajungă acolo unde și-a propus dintotdeauna.

Citeste si: EXCLUSIV Vlăduța Lupău, criticată pentru colaborarea cu Jador: "Publicul meu nu prea a reacționat plăcut"

„Și în fata oamenilor, și în spatele camerelor sunt același om, vesel, energic. Eu am reușit pentru că am muncit foarte mult și mi-am dorit. Sunt mulți colegi de-ai mei foarte talentați, dar poate nu au muncit la fel de mult. Munca bate talentul și cu cât muncești mai mult, cu atât rezultatele sunt mai mari.

Cred că de asta eu am reușit, pentru că eu nu m-am lăsat, chiar dacă au fost poate momente în care am vrut să mă las. În spatele unei melodii e multă investiție financiară, multă muncă, multe ore, chiar și zile. În ceea ce mă privește pe mine, eu am viziunea de final, știu ce vreau să iasă. Sunt mulți oameni implicați. Și în spatele unui artist sunt multe ore de somn pierdute, pentru că evenimentele se întâmplă noaptea. Când unii dorm, tu stai și cânți pentru oameni", a povestit artista, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro. Citește mai multe AICI.