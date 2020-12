Vloggerița Irina Deaconescu, declarații despre viața de mămică! Cum i s-a schimbat viața de când a adus pe lume primul copil: "S-a schimbat radical..."

Irina Deaconescu, tânăra de 22 de ani, a devenit mămică pentru prima dată. Cunoscuta vloggeriță a dat primele detalii despre noua viață, dar și cum a reușit Victoria, fetița ei să îi schimbe viața complet.

Irina Deaconescu, declarații despre rolul de mamă

Cristian Manea și Irina Deaconescu au devenit părinți pentru prima dată. Cei doi îndrăgostiți sunt extrem de fericiți și foarte încântăți de faptul că sunt niște părinți tineri. Totodată, se pare că viața lor s-a schimbat complet, de când a apărut pe lume minunea Victoria.

"S-a schimbat mult? Ha, ha! S-a schimbat radical ți se tot schimbă pe zi ce trece. Ideea e că planul meu a fost dintotdeauna să fiu o mamă tânără. Am spus treaba asta din dorința de a nu exista mari diferențe între generația mea și generația copilului, pentru a-i putea înțelege mai bine nevoile, dorințele, acțiunile. Nu știu dacă a fost vorba despre frică, despre responsabilitate. Am simțit frica de nou, frica de faptul că modul în care o să cresc acest copil o să se vadă în comportamentul adultului care o să devină. De multe ori ajungem la psiholog din cauza traumelor trăite în copilărie și majoritatea problemelor pornesc de la modul în care am fost crescuți. Știu sigur că nu vreau să ajungă și Victoria la psiholog din cauza mea.", a declarat Irina.

Irina Deaconescu si fetita ei[Sursa foto: Instagram]

De asemenea, cunoscuta vloggeriță a vorbit și despre numele ales pentru fetița ei. Se pare că tânara mămică avea pregătite mai multe nume pentru cea mică, însă totul a fost spontan, iar numele de Victoria i-a venit în cap la o petrecere.

"Eu am ales numele sau, mai bine zis, numele a venit către mine. Eram la o petrecere și lumea mă tot întreba cum o să o cheme. A venit un răspuns de nicăieri, am zis „Victoria, în condițiile în care acest nume nu era pe lista noastră și nu mă gândisem deloc la această variantă. Victoria a rămas. Cred că este un nume puternic, care o să îi aducă multe victorii în viață. Am avut noroc că i-a plăcut și lui Cristi, cu toate că a trebuit să duc puțină muncă de convingere.", a mai adaugat Irina Deaconescu.

