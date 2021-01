Vloggerul tăiat în două, noua senzație a internetului! Povestea incredibilă a lui Viorel, călcat la 7 ani de tren! ”Strigam să-mi aducă picioarele, că mă bate mama!”

Viorel Dinu este noua senzație a site-urilor de socializare. Zeci de mii de persoane îl urmăresc zilnic dintr-un motiv cu totul inedit: Viorel este tăiat în două.

In articol:

Viorel Dinu are 32 de ani și este tăiat în două la propriu. Când avea 7 ani, un tren a trecut peste el și i-a secționat ambele picioare din zona șoldului. Cu toate acestea, Viorel se descurcă exact ca orice om obișnuit: își face singur de mâncare, face toate treburile casnice, conduce o mașină și chiar joacă fotbal, totul doar cu mâinile.

Viorel Dinu: ”Au trecut 6 vagoane peste mine”

Recent, Viorel și-a tras și o iubită pe care o alintă ”Blonda” și cu care intră în live aproape zilnic. Audiențele lui sunt uluitoare și ating chiar și 15.000 de persoane online. Vloggerul Viorel este, practic, noua senzație a Internetului.

Viorel și-a pierdut jumătate din corp în 1995, pe când avea 7 ani. În acea vreme, exista o practică extrem de periculoasă printre copii și tineri: să se agațe de tramvai și să meargă așa câteva stații. Viorel adoptase varianta mai ”hard”: se agăța de tren.

Viorel Dinu se deplasează cu ajutorul unui skateboard[Sursa foto: Facebook: Viorel Dinu]

”Povestea mea a început acum vreo 23 de ani. Eram cu două surori de-ale mele în Ferentari, București. Noi ne jucam la tren... Și, vă dați seama, e periculos... Și într-o zi, de Sfântul Ilie, cam prin 1995, am auzit trenul și am fugit la tren.

Viorel Dinu e noul rege al Internetului[Sursa foto: Facebook: Viorel Dinu]

Ne-am dus acolo, ne-am agățat de tren... Toată lumea a sărit, eu am rămas... Mai diliu, mai alea... Era un marfar, avea 7 vagoane, iar eu m-am urcat în primul, la locomotivă... Ați văzut că are două tampoane între vagoane. Și când am sărit, m-am întins și mi-am prins piciorul într-un tampon de-ăla. M-a pus jos și au trecut 6 vagoane peste mine .

Citeste si: Mare atenție la ce scrieți pe Facebook. Un bărbat a plătit bani grei drept daune morale - evz.ro

Citeste si: Livian de la „Puterea Dragostei” este în doliu. Fiul lui Nelson Mondialu trece prin clipe grele - bzi.ro

Viorel Dinu, la mare[Sursa foto: Facebook: Viorel Dinu]

În timpul ăsta, sora mea, care era cu mine, aia mai măricică, s-a uitat, a văzut tot. Cami o cheamă, Florentina... Și eu strigam la ea, după ce m-a călcat trenul , după ce au trecut 6 vagoane. Eu strigam la soră-mea să-mi aducă picioarele că mă bate mama! Pe cuvântul meu dacă vă mint. Și i-am zis așa de vreo 7 ori... de 7 ori a leșinat. Au zis doctorii că dacă mai leșina de două ori, aleluia”,a

Cerșetor în Londra, ajutor de magician în Australia

povestit Viorel într-un live pe canalul său de Youtube

Viorel Dinu a câștigat bani frumoși cu acordeonul, pe străzi

Tânărul a refuzat să se lase învins de soartă și a hotărât să muncească cum poate pentru se putea întreține. Timp de aproape 10 ani a fost plecat în Anglia, acolo unde a cerșit. A fost arestat în 2012 pe motiv că hărțuia trecătorii din centrul Londrei, iar în 2014 a ajuns celebru după ce a declarat la televiziunea britanică faptul că ”în Anglia se iau foarte ușor ajutoare sociale, așa că el se simte foarte bine și n-are nici un motiv să plece”.Declarația l-a enervat cumplit pe un veteran de război din Marea Britanie, care l-a căutat și a sărit să-l bată. Bărbatul a sfârșit prin a fi el însuși condamnat cu suspendare pentru amenințare și rasism. În fine, în urmă cu doi ani a fost descoperit de un magician, care l-a luat tocmai în Australia pentru spectacolul lui. Acesta i-a plătit biletul de avion și camera de hotel. Până la urmă, a venit pandemia iar Viorel s-a întors acasă. El face live pe Internet de la casa frumușică pe care și-a ridicat-o în județul Giurgiu și mai nou, i s-a alăturat ”Blonda”, planturoasa lui iubită...

Citeste si:O nouă moarte cumplită în România! O femeie a fost călcată de tren

Viorel are o iubită pe care o alintă ”Blonda”[Sursa foto: Facebook: Viorel Dinu]

Citeste si:Sfârșit tragic pentru o tânără de 19 ani din Ștefănești! Andreea Corina a murit noaptea trecută în același loc în care a murit și prietenul ei în urmă cu cinci luni!

Nu poate să-și pună proteză

Viorel Dinu a locuit la hotel, în Australia[Sursa foto: Facebook: Viorel Dinu]

”Nu pot să-mi mai pun picioare... Ăsta e prea de sus (tăiat, n.r.) iar ăsta e prea mic, nu intră nimic pe el. Nu există proteză! Acum nu-mi dă nimeni bani, mă întrețin singur. Nu-mi place în cărucior, eu umblu cu rotila, e mai simplu cu rotila (Viorel folosește un skateboard, n.r.)”, a mai spus Viorel Dinu.