„Voiam să fiu căsătorită până în 28 de ani și să am un copil” Xonia își deschide sufletul și vorbește despre eșecurile din viața amoroasă | EXCLUSIV

Xonia și Mirel Drăgan au fost invitați în emisiunea “Bărbați vs Femei”, prezentată de Bianca Comănici și Bogdan Mocanu. Xonia a oferit detalii despre viața ei, menționând că își dorește foarte mult să își întemeieze o familie și să facă un copil.

Tot aceasta a declarat că în momentul în care o să apară un copil în viața ei, cariera va trece pe locul doi, dorind să își dedice tot timpul familiei.

Xonia, totul despre viața ei sentimentală

Xonia este o artistă talentată, care arată fără cusur. Totuși, nu a avut prea mare noroc în dragoste, în prezent fiind o femeie singură. Blondina a povestit care ar fi fost planul ei în ceea ce privește parcursul amoros, dar care din păcate nu s-a înfăptuit.

„Viața mea sentimentală este zero, sunt singură de doi ani. Am ieșit demult dintr-o relație. Un an, doi. Ultima relație a durat un an. Motivul despărțirii de Michael nu l-am spus, dar împreună am decis că așa este cel mai bine pentru amândoi. Am rămas prieteni buni. Ne-am făcut planuri, cred că foarte mulți își fac, dar uneori planurile nu ies. Și eu am avut un plan, voiam să fiu căsătorită până în 28 de ani, să am primul meu copil, să am o familie, dar lucrurile uite că nu s-a întâmplat așa. Nu regret nimic din relația cu el, însă da, într-adevăr am vrut să mă mut și în continuare aș vrea să mă mut. Încă nu am făcut acest pas, nu știu exact ce aștept să fac acest lucru. Îmi doresc să mă mut din România, dar parcă ceva mă leagă de țară și îmi e greu să mă mut.”, a declarat Xonia, la ”Bărbați vs femei”.

Xonia nu a avut mereu iubiți potenți financiar

În presă se scrie despre iubiții milionari pe care Xonia i-a avut, însă artista ne-a dezvăluit că a fost împreună și cu bărbați mai puțin potenți financiar. Deși lumea o crede materialistă, blondina vine și spune cum este ea cu adevărat.

"Nu toți bărbații cu care am fost au avut bani. Primul nu, al doilea nu, al treilea da. Cel mai important lucru este chimia dintre doi oameni, apoi putem să ne uităm mai departe, să vedem, care sunt valorile morale și toate cele. Lucrul financiar, nu știu ce să zic, este un bonus. Astăzi poți să ai și mâine să nu mai ai sau astăzi poți să nu ai și mai încolo poți să ai. Este un lucru care vine și pleacă, nu este cel mai important lucru când îți alegi partenerul. Trebuie să fie ani de lucru, care contează mult mai mult decât acest lucru. Banii până la urma urmei îi putem face împreună.", a mărturisit Xonia, la WOWnews.

