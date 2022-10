"Vom avea un băiețel?" Postarea cu care Emily Burghelea i-a luat prin suprindere pe fani. Ce a dezvăluit despre sexul bebelușului

In articol:

Emily Burghelea mai are câteva luni până când va deveni mămică pentru a doua oară, dar nu a aflat nici acum sexul bebelușului. Fosta asistentă TV abia așteaptă să vadă dacă fetița ei va avea un frățior sau o surioară, însă fanii sunt și mai nerăbdători.

Iată ce presupuneri au început să facă internauții, după ultimele fotografii publicate de blondină, în mediul online.

"Vom avea un băiețel?"

Emily Burghelea a publicat recent două fotografii cu burtica de gravidă, iar cei care o urmăresc în mediul online au asaltat-o cu mesaje. Mulți dintre internauți nu și-au putut stăpâni curiozitatea și au întrebat-o pe blondină când are de gând să dezvăluie sexul bebelușului, dar fosta asistentă TV a ținut să-i anunțe că nici ea nu a aflat încă acest lucru:

"Internaut: Când ne spui ce ai?

Emily Burghelea: Când aflăm și noi! Vrem să fie surpriză, să aflăm la baby shower, dar parcă nu mai reușim să organizăm odată!", a răspuns Emily Burghelea,

pe contul personal de Instagram.

Alții, mai nerăbdători, au început, însă, să facă deja presupuneri:

"Internaut: Vom avea un băiețel?

Internaut: Când vine băiețelul?

Emily Burghelea: Deci faci parte din echipa 'boy' (n.r. băiat)", le-a răspuns blondina urmăritorilor ei.

Emily Burghelea are planuri mari după naștere

Emily Burghelea a mărturisit că are planuri mari după ce va aduce pe lume cel de-al doilea copil. Chiar dacă este conștientă că responsabilitățile o să fie mai multe și nu o să mai aibă atât de mult timp pentru ea, fosta asistentă TV nu vrea să renunțe la studii: "Doar ce am terminat cu licența și am încheiat acest capitol. Îmi doresc foarte tare să fac un master, cu siguranță o să îl fac. Doar că am zis că, momentan, îmi doresc să termin cu sarcina și alăptatul. Probabil după o să fac și un master. Studiile nu sunt complete până nu ai și un master, căci licența fără master este ca facultatea fără licență.", a mărturisit Emily Burghelea, pentru ego.ro.

Emily Burghelea și fiica ei [Sursa foto: Instagram]