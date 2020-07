In articol:

Doctorul Michael Osterholm, specialist în boli virale, a vorbit la emisiunea Newsroom, difuzată de CNN, despre momentul când coronavirusul va dispărea dintre noi. El a declarat că omenirea nu va putea eradica vreodată noul Covid-19.

„Niciodată nu vom eradica acest virus. Coronavirus poate fi comparat cu HIV. Va rămâne cu noi, până la sfârşitul omenirii. E un virus de care nu vom scăpa niciodată“, a spus Michael Osterholm.

Medicul epidemiolog a explicat care e singurul scenariu realist, în ceea ce priveşte noul coronavirus.

„În timp, vom reuşi să limităm foarte foarte mult răspândirea bolii. Până atunci, nu putem face altceva decât să continuăm să stingem marile focare, aşa cum putem”, a afirmat el.

