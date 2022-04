„Vom trăi un sfârșit apocaliptic!” Ultimele cuvinte ale lui Bogdan Drăghici, înainte să intre cu mașina în gardul Ambasadei Rusiei! Ce mesaj a transmis?

In articol:

În urma cercetărilor efectuate de oamenii legii, a fost descoperită identitatea bărbatului care a intrat cu mașina în gardul Ambasadei Rusiei din București. Numele său este Bogdan Drăghici, iar în urmă cu mai mult timp, acesta fusese un personaj controversat, din cauza unui scandal în care fusese

„Ar fi minunat să ne considerăm toți ucraineni, până când se va sfârși definitiv războiul”

implicat. Potrivit ultimelor detalii din acest caz, bărbatul a murit carbonizat în autoturismul cu care a intrat în gardul instituției, iar înainte de tragedie, acesta a lăsat un mesaj pe Facebook, acolo unde condamna agresiunea Rusiei asupra Ucrainei.

Bogdan Drăghici, bărbatul care a intrat în această dimineață cu mașina în gardul Ambasadei Rusiei, a lăsat un mesaj pe Facebook, acolo unde condamna luptele din Ucraina. De asemenea, în aceeași postare, acesta a precizat că se consideră ucrainean, iar mulți ar trebui să facă acest lucru, măcar până când se va sfârși războiul din Ucraina, acela care pune în pericol de moarte întreaga omenire, scria el.

Citeste si: El este șoferul care a intrat cu mașina în gardul Ambasadei Rusiei! Bogdan Drăghici, președintele Asociației T.A.T.A, fusese condamnat la închisoare în urmă cu o zi

Totodată, în finalul postării, acesta a mai scris „Să fim toți ucraineni și să salvăm prezentul și viitorul civilizației umane”.

Citeste si: Nuțu Cămătaru, declarație șocantă despre Monica Gabor: „Mi-a adus-o Dinu Damaschin. Am ținut-o câteva zile, era varză..- bzi.ro

”Și eu sunt ucrainean! Ar fi minunat să ne considerăm toți ucraineni, până când se va sfârși definitiv războiul oribil, care pune în pericol de moarte întreaga omenire! Pare atât de departe primăvara lui 2019, când mi-am serbat ziua de naștere la Kiev, într-o metropola strălucitoare, populată de oameni fericiți să savureze o primăvară superbă. Eram acolo cu fiica mea la un turneu de scrimă și încercam să îmbinăm utilul cu plăcutul, trecând în revistă în timpul liber atractiile turistice ale capitalei Ucrainei. Evenimentul sportiv era perfect organizat, gazdele erau ospitaliere, natura era o feerie de culori si de parfumuri, oamenii aveau zîmbetul pe buze si in priviri in acel debut de mai. Si noi eram doi români fermecati de tot ce ne înconjura. Eram fericiți la Kiev! Părea atunci un scenariu SF, ca locurile acelea sa fi fost invadate trei ani mai târziu de un război devastator, ca poporul ucrainean să fi fost bombardat fără milă, ca acel mall, în care căutasem suveniruri si cadouri pentru cei de acasă, să fi fost pulverizat în martie 2022 de rachete lansate de clona lui Hitler. Au trecut deja săptămâni terifiante de război cu anvergură planetară, Kievul a fost asediat de cotropitori sadici, planând deasupra marilor orașe din Ucraina spectrul unei lovituri nucleare apocaliptice. Nimic din fericirea acelor zile de primăvară din 2019 nu se mai regăsește într-un prezent trist, demoralizant, în care speranța pâlpâie tot mai firav. Omenirea traversează o criză planetară, care tinde să devină apocaliptică. Masacre înfiorătoare au loc în Ucraina, milioane de victime se refugiază în țări încă nebombardate, încă neafectate teribil de stihia unui război mondial, care poate fi sfârșitul civilizației umane. Micuții spadasini exuberanți în 2019 trăiesc un coșmar în 2022, întrebându-se dacă vor mai fi în viață în orele următoare, dacă vor reveni curând în casele lor și în familiile lor, dacă vor mai avea motive să zâmbească din nou. Este atât de trist că lumea democratică nu reacționează prompt și ferm, pentru a reinstaura pacea, pentru a-l pedepsi rapid pe dictatorul însetat de sânge nevinovat, pentru a arăta că există solidaritate umană, pentru a demonstra că ultimul război mondial nu mai poate avea loc și că planeta asta nu poate fi distrusă de oameni, pentru că ororile istoriei nu mai pot fi repetate. Am privit admirativ uriașele demonstrații de condamnare a invaziei putiniste, care au avut loc la Praga și în alte metropole ale lumii civilizate. Si totuși măsurile punitive adoptate împotriva Rusiei lui Putin nu sunt încă suficiente și eficiente pe termen scurt. Nevinovați mor în fiecare clipă în Ucraina. De ce nu au fost expulzați diplomații Rusiei, de ce nu au fost transformate ambasadele dictatorului rus în centre pentru refugiații ucraineni? Dacă nici acum nu ne declarăm toți ucraineni și nu acționăm solidar pentru a mai avea un viitor civilizația umană, atunci nu vom mai avea o altă ocazie, pentru că vom trăi un sfârșit apocaliptic. Și vom fi vinovați, că nu am făcut totul pentru a dovedi că merităm să mai populam această planetă mult prea încercată. SĂ FIM TOȚI UCRAINENI SI SĂ SALVĂM PREZENTUL SI VIITORUL CIVILIZAȚIEI UMANE!”, este ultima postare a lui Bogdan Drăghici, făcută luni, pe contul său de Facebook.

Bogdan Drăghici fusese condamnat la închisoare, după ce și-a batjocorit fiica

Un alt lucru care a ieșit la suprafață recent în acest caz este acela că, Bogdan Drăghici a fost condamnat la închisoare ieri și avea de săvârșit o pedeapsă de 15 ani și patru luni de închisoare cu executare, într-un dosar în care era acuzat că și-a batjocorit fiica, potrivit Antena 3 .

În același timp, Bogdan Gheorghe Drăghici era cercetat și într-un alt dosar penal, tot pentru infracțiuni de agresiune sexuală. Totodată, bărbatul avea interdicția de a părăsi țara până la data de 26 mai 2022, aflându-se sub control judiciar.

Citeste si: Detalii noi în cazul accidentului din Pipera, în care o femeie a murit! Șoferul ar fi provocat intenționat tragedia

De asemenea, potrivit ultimelor detalii din acest caz, Bogdan Drăghici s-a urcat în această dimineață la volanul mașinii, care era înmatriculată pe numele tatălui său, și a condus până la Ambasada Rusiei din București, intrând cu autoturismul direct în gardul instituției.

Accident în fața Ambasadei Rusiei, din București [Sursa foto: Captură TV]