„Vom vedea” Oana Roman ar fi trebuit să sărbătorească astăzi 9 ani de căsnicie cu Marius Elisei! Ce spune vedeta despre o posibilă împăcare cu tatăl fetiței ei?

Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit la începutul acestui an, după o relație de 10 ani. Cei doi s-au căsătorit în anul 2014 și au împreună o fetiță, pe Isabela, în vârstă de 9 ani. Astăzi, Oana și Marius ar fi trebuit să sărbătorească 9 ani de căsnicie și tot atâția ani de la botezul fetiței lor, însă aceștia au hotărât să divorțeze în anul 2021.

După ce au divorțat, Oana Roman și Marius Elisei au mai dat o șansă relației lor, însă nu a funcționat. Cei doi foști soți s-au despărțit în luna ianuarie a acestui an, dar în ultimul timp au început să se întâlnească din nou, de dragul fetiței lor. Astăzi, Oana a postat pe conturile sale de socializare un mesaj emoționant, în ziua în care ar fi trebuit să împlinească 9 ani de căsnicie alături de tatăl fetiței ei.

Oana Roman a transmis un mesaj emoționant

Oana și Marius ar fi trebuit să împlinească astăzi 9 ani de căsătorie, însă cei doi sunt despărțiți de câteva luni. Oana Roman a povestit astăzi pe rețelele de socializare că au trecut 9 ani de la botezul fetiței ei și a lui Marius Elisei, Isabela și tot atâția de la nunta lor.

Vedeta a părut foarte tristă și a mărturisit că ea și Marius nu au știut să repare lucrurile care nu au mers în relația lor. Pe de altă parte, Oana se simte foarte norocoasă deoarece are o fiică minunată și este foarte recunoscătoare pentru că Isa a apărut în viața ei, fiind o bunecuvântare.

„15 iunie 2014. 9 ani de la botezul Isabelei și nunta mea. Câte am trăit între timp. Câte bucurii dar și cât greu. Am înfruntat multe și grele. Ne am uzat și am obosit de multe ori. Și ne am pierdut undeva pe drum. S a rupt ceva și nu am reușit sa reparăm. Isa este o minune de copil și bucuria de fiecare clipa a vieții noastre. Nu pot decât sa fiu recunoscătoare și sa ma rog sa fim sănătoși cu toții. Restul se va repara sau nu”, a scris Oana Roman pe conturile sale de socializare.

În ceea ce privește relația cu fostul ei soț, Oana Roman a dat de înțeles că ea și Marius Elisei s-ar putea împăca. Vedeta a mărturisit că a luptat foarte mult pentru a merge mai departe alături de tatăl fetiței ei și poate, în viitor, o vor lua de la capăt.

„Dumnezeu știe ca am luptat și mi am dorit sa se poată merge mai departe. Poate ne va lumina mintea și ne va ajuta sa ajungem înapoi la zero și sa o luam de la capăt. Vom vedea. Pana atunci eu mulțumesc pentru tot. Și bune și rele, toate vin cu un scop”, a mai spus Oana Roman.