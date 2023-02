"Vrea să se implice în creșterea copilului meu" Mona a plâns când a vorbit despre noul iubit! Jitaru e istorie la doar o lună de la divorț | EXCLUSIV

In articol:

Mona a vorbit, în premieră, despre noul iubit, la doar o lună de la divorțul fulger de Cristi Jitaru. În emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, Mona a dezvăluit, cu ochii în lacrimi, că bărbatul care acum o face fericită este cel care a ajutat-o să treacă peste despărțirea de Cristi Jitaru, devenit doar istorie pentru ea.

Mona are un nou iubit

Mona a uitat de Jitaru și și-a continuat viața, însă nu singură. Are un nou iubit, mai mare ca vârstă decât ea, de care este îndrăgostită. El e mai discret, dar ea nu s-a ferit să vorbească despre noua relație.

"Această persoană a apărut fix când nu mă așteptam și mi-a dat viața peste cap. Ne-am cunoscut pe 23 decembrie, fix de ziua mea. M-ai făcut și să plâng. Mă bucur că a apărut în viața mea. De atunci suntem împreună, o lună și ceva. Iubitul meu este mai mare ca mine, are 42 de ani. Consider că pentru vârsta mea, este exact ceea ce am nevoie. La cum sunt eu, o fire mai matură, nu consider că pot să stau cu un bărbat mai mic ca mine. În momentul de față, am nevoie să învăț de la cineva. Uite că a venit și persoana respectivă. Tot pot să învăț de la el.", a declarat Mona.

Mona, îndrăgostită de noul iubit

Mona consideră că și-a găsit persoana potrivită, cea de care avea nevoie și că poate fi cu adevărat fericită lângă noul bărbat din viața ei. L-a descris în câteva cuvinte și a explicat și pe ce se bazează relația lor. A vorbit și despre planurile lor, care înțelegem că sunt mari, de viitor, după discuțiile avute. Cei doi au vorbit despre copilul Monei și o posibilă mutare împreună, ca o familie.

"În relația cu el, pot să spun comunicare e cuvântul cheie. El e o persoană mai ocupată, dar încercăm să ne vedem cât de des putem. El este mai retras, îi place discreția, eu sunt mai zbuciumată, ne completăm. Am avut discuția despre copilul meu cu el, însă nu au interacționat încă, pentru că mi se pare destul de prematur. Abia îl cunosc eu. Consider că trebuie să mai treacă puțin timp. Este genul de bărbat care caută să se implice. Am avut discuția și despre mutat și i-am spus că mă ia la pachet cu copilul. A fost total de acord.", a mărturisit Mona, la Online Story.

