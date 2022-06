„Vreau să fiu sirenă” Lidia Buble și-a dezvăluit secretul siluetei de invidiat! Cum se menține artista în cea mai bună formă

In articol:

Ca orice femeie care se respectă, Lidia Buble își dorește să arate din ce în ce mai bine, așa că face tot ce îi stă în putință pentru a elimina kilogramele în plus și celulita. Cu câteva momente în urmă, artista le-a arătat fanilor ei din mediul online ce face pentru a-și menține forma de invidiat.

De fiecare dată, Lidia Buble se afișează în fața fanilor ei cu o siluetă suplă. Artista are o mulțime de admiratori în mediu online pe care îi ține la curent cu ceea ce face în viața personală, iar de data aceasta l-a împărtășit unul dintre secretele sale.

Lidia Bulbe „suferă” la frumusețe

Lidia Buble are 29 de ani, așa că face eforturi pentru a-și mențin corpul mereu tânăr și tonifiat. Artista apelează periodic la diferite proceduri pentru a scăpa de celulită și de kilogramele în plus pentru a arăta tot timpul spectaculos.

Mai exact, de data aceasta, Lidia Buble a apelat la masaj cu bețe din bambus pentru a elimina celulita. Nu numai că a împărtășit admiratoarelor ei secretul care stă la baza frumuseții sale, dar le-a oferit și domnilor din audiență sa o priveliște de neratat, pentru că s-a filmat în lenjerie intimă.

„Știi care e rolul meu lângă tine? Să te fac și mai frumoasă, dar nu numai frumoasă, de un miliard de ori mai frumoasă. Ești splendidă”, a spus maseurul artistei.

„Vreau să fiu sirenă”, i-a răspuns Lidia Buble.

Lidia Buble [Sursa foto: Instagram]

Cum și-a câștigat Lidia Buble primii bani?

Lidia Buble și-a dorit de mică să aibă bani și să fie independentă, așa că lucra cu tatăl ei cot la cot la cimitir.

Artista câștiga 100 de lei pe zi, fiind tare mândră de reușita ei.

„La Deva am lucrat cu tata în cimitir, la gropi. Știu că nu s-ar aștepta nimeni. Am fost o fire independentă de mică și îmi era rușine să le cer bani alor mei. Au crescut 11 copii și să mă duc eu să le cer bani. Am zis că încep să muncesc și fac bănuții mei. Primul job a fost în cimitir, cu tata. Primeam 1 milion pe zi (100 lei -n.r.), eram independentă, aveam bănuții mei. Apoi am fost femeie de serviciu la tipografie. Toată vara nu mă duceam cu fetele în oraș și la agățat de băieți, că oricum n-ar fi vrut nimeni să o agațe pe aia care a lucrat în cimitir, pocăita care a lucrat în cimitir. Apoi am fost tot un soi de femeie de serviciu la o cafenea în mall-ul din Deva, apoi am lucrat la un solar, un salon de bronzat”, a povestit Lidia Buble, spunând și că își dorește să scrie o carte despre parcursul ei și întâmplarea care a ajutat-o să ajungă cântăreață.