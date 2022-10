„Vreau să o vând și să plec odată din țara asta” Oana Roman, reacție dură după ce a încercat să-și vândă vila. Cui îi adresează vedeta cuvinte grele

In articol:

În anul 2019, Oana Roman și familia sa se hotărau să se mute de la apartament la casă. Zis și făcut! Doar că statul într-o vilă se pare că nu i-a priit decât câțiva ani. Acum, după ce a renovat-o complet, partenera lui Marius Elisei este hotărâtă să se mute iar.

De data aceasta, spune vedeta, caută o casă mai mică, în România sau chiar peste hotare. Însă, înainte de această mutare, vedeta a răbufnit în mod public. Și asta pentru că, subliniază ea, a încercat să facă o testare a pieței, moment în care multă lume a pus-o la zid.

Citeste si: Oana Roman, imaginile cu care și-a emoționat toți admiratorii. Cum i-a surprins pe Marius Elisei și fiica lor, fără ca ei să știe: „Se iubesc atât de frumos”

Oana Roman, reacție dură după ce a încercat să-și vândă vila [Sursa foto: Facebook ]

Oana Roman: ”O domnișoară care este foarte proastă și nesimțită”

Inițial, vedeta spunea că-și dorește să își închirieze locuința din Tunari pentru câteva mii de euro pe lună, iar ea și familia ei să se mute într-o casă mai mică.

Citeste si: Culiță Sterp, noi declarații despre cine i-a furat banii din seif. “I-am adus în casă.”- kfetele.ro

Citeste si: Vouchere sociale 2022. Când se virează a treia tranşă de 250 lei pentru alimente şi mese calde- bzi.ro

Ulterior, a mărturisit că dacă va primi pe ea prețul pe care și-l dorește, aproape 500.000 de euro, atunci vila va fi de vânzare, iar ea, iubitul și fetița vor lua drumul străinătății.

Doar că testul pe care ea l-a făcut a pus-o în prim-planul unor reacții pe care a ajuns să nu le mai suporte.

Tocmai de aceea, sătulă să fie criticată și judecată pentru fiecare decizie pe care o ia, fiica lui Petre Roman nu a mai tăcut.

Acum, public, a pus o internaută la punct, folosind cuvinte greu de reprodus, pe motiv că din cauza ei a ajuns ea să fie iar victima celor din online.

Citeste si: Oana Roman a dus-o pe Isa să-și viziteze bunica la azil. Gestul impresionant al micuței față de Mioara Roman a lăsat pe toată lumea cu gura căscată: „Isa a insistat”

„A sărit toată lumea aiurea! S-a întâmplat un lucru care pe mine m-a scos din minți. De asta vreau s-o vând și să plec odată din țara asta, ca să nu mai trăiesc aici! Nu mai suport atâta prostie și atâta răutate, și atâta nesimțire. Această informație a pornit de la o postare pe care eu am făcut-o pe un grup privat, eu dacă voiam să fac această informație publică și să mă hotărăsc că vreau să vând casa, anunțam public, pe Instagram-ul meu! Eu am făcut un mic test doar! Am făcut o postare pe acest grup unde am și spus că prima opțiune este închirierea și nu vânzarea, ca să văd dacă ar exista eventuali clienți, am făcut o testare a pieței, dacă vrei. O domnișoară care este foarte proastă și nesimțită, nu știu cine e, că sunt 40.000 de oameni pe grup, dar ea se știe cine e și îi spun eu că e și nesimțită și proastă, s-a apucat și a făcut print screen! Eu nu vreau s-o vând! Într-adevăr, casa este prea mare, prima opțiune este s-o închiriez, evident, și să ne mutăm într-o casă mai mică. Deocamdată, nu se pune problema, dar, dacă găsesc un client care e dispus să dea 2.500 de euro de închiriere, dar dacă e dispus să dea 500.000 de euro pe ea, eu o vând și mă car în Franța. M-au căutat destui!”, a spus Oana Roman, conform Click.