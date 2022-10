"Vreau un bărbat bogat" Bianca Rus e tare pretențioasă la capitolul parteneri! | EXCLUSIV

In articol:

Bianca Rus este una dintre cele mai longevive dive din showbiz-ul românesc. Aceasta s-a luptat cu kilogramele în plus mult timp, însă acum se bucură de o siluetă perfectă, trasă prin inel. Muzica este ceea ce iubește cel mai mult și continuă să aibă diverse proiecte.

Bianca Rus nu și-a găsit iubit în Grecia

În urmă cu câteva luni, Bia a stat de vorbă cu WOWbiz și a povestit că abia așteaptă să plece în Grecia să se îndrăgostească. Era sigură că își va întâlni jumătatea, dar surpriza neplăcută face ca acest lucru să nu se fi întâmplat. În cadrul unei gale cu premii, ne-am reîntâlnit cu Bianca Rus, care ne-a mărturisit că nu a găsit bărbatul potrivit pentru ea și că pretențiile ei devin din ce în ce mai mari.

"Fac de la foarte bine în sus. Ultima dată când am vorbit cu voi, eram pe punctul de a pleca să mă îndrăgostesc de cineva și sunt singură. Nu am reușit. Sunt la o vârstă critică, la care nu știu dacă o să mă mai îndrăgostesc vreodată de cineva. Pretențiile cresc, odată cu trecerea timpului, pentru că așa am fost obișnuită. Dacă acasă avem candelabre mari, am nevoie de candelabre mari. Dacă îmi dai marea, vreau oceanul.", a declarat Bia Rus.

Bianca nu se lasă cu una, cu două și strigă tare cum ar vrea să fie bărbatul de lângă ea. Îl va iubi, cu o singură condiție să aibă banii la purtător. Pentru că este o prețioasă, Bia are nevoie să i se ofere.

"Vreau să fie bogat. Să vină ăla bogatul la mine și poate o să mă îndrăgostesc încă o dată.", ne-a mărturisit Bianca Rus.

De ce este dependentă Bianca Rus?

WOWbiz i-a lansat o provocare frumoasei vedete și a întrebat-o dacă este dependentă de ceva, de vreo acțiune, aliment sau poate chiar de o persoană. Vedeta ne-a spus totul, fără ocolișuri.

"Nu sunt dependentă de absolut nimic, n-am nicio dependență, Nu mă încadrez în categoria oamenilor dependenți. Sunt independentă.", a precizat Bianca Rus, în exclusivitate, pentru WOWbiz.

