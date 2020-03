Vrei să călătorești la Roma? Ghid turistic. De ce să nu eziți

Așezat pe malul râului Tibru, Roma a fost centrul Imperiului Roman, fiind secole la rând capitala Republicii Romane, dar și a Bisericii Romano-Catolice. Reprezentând unul dintre cele mai importante centre turistice din Europa, Roma ademenește an de an milioane de străini din toate colțurile lumii. Și toți vin să se bucure de clima mediteraneană prietenoasă pe toată perioada anului, de obiective turistice deosebite, de o bucătărie delicioasă și de o experiență unică pe străduțele sale, care ascund, în orice parte întorci privirea, povești despre vechii romani și cosmopoliții italieni, informează dertour.ro.

Conform unei zicale celebre, care își are originea la modul în care inginerii romani au gândit harta drumurilor din Italia - „toate drumurile duc la Roma”. Așa că ar trebui să îți faci cât mai curând bagajele pentru această destinație cu adevărat impresionantă.

Iată ce nu trebuie să ratezi în Capitala Lumii, cum este supranumită frumoasa Roma

Vatican, muzeele sale și Castelul Sant’Angelo, inima Romei

Începem turul virtual al Orașului Etern cu Piazza di San Pietro, impresionantă prin mărimea sa, dar și detaliile arhitecturale de aici, pe care le poți surprinde în fotografiile tale de vacanță. Capela Sixtină este locul care adăpostește fresca celebră a lui Michelangelo, unde vei avea timp de un moment de meditație. Tot acolo vei putea admira și Cina cea de Taină de pe zidul altarului, opera lui Cosimo Rosselli, dar și lucrările lui Rafael, în Stanze di Raffaello. Vei putea urca apoi în cupola imensă, de unde poți admira o priveliște asupra Romei. Nu rata o vizită și la mormintele tuturor Papilor, de la Sfântul Petru până astăzi.

Dacă nu știai, Vaticanul este cea mai mică țară din lume, pentru că ocupă o suprafață totală de 0,44 de kilometri pătrați și este reședința a aproximativ 800 de locuitori. Populația din jurul Basilicii San Pietro este constituită din preoți, demnitari de rang înalt, călugări și, bineînțeles, Papă.

Bijuteria acestui loc unic în lume este, desigur, Basilica San Pietro, considerată a fi cea mai importantă biserică din lume. A fost ridicată acum mai bine de 500 de ani și ascunde altare și numeroase monumente istorice. Până pe acoperișul acesteia poți ajunge cu un lift sau urcând pe scări, dar pregătește-te să parcurgi 323 de trepte până sus. Efortul îți va fi răsplătit cu o priveliște de vis!

Îți recomandăm să cumperi biletele de intrare online, pentru e evita cozile interminabile, pe care le vei găsi în orice anotimp. Și nu uita că Vaticanul nu poate fi descris altfel decât prin grandoare și opulență, așa că nu trebuie să lipsească de pe lista ta de obiective pe care e neapărat să le vizitezi.

Bijuteriile din Roma: Colosseum, Forumul Roman și Colina Palatina

La fel de impresionant este și Colosseum-ul, mai ales atunci când vine vorba de dimensiunile sale, dar și de poveștile cu gladiatori pe care le-a păstrat de-a lungul secolelor. Vei vedea, în cadrul turului care durează câteva ore, perioadele de înflorire și pe cele de declin ale Imperiului Roman.

Colosseumul măsoară 188 de metri lungime, 156 de metri lățime și 48 de metri înălțime. Poate găzdui, și acum, aproximativ 55.000 de spectatori care puteau intra prin 88 de porți pentru a se bucura de spectacole de comedie, prezentări de animale exotice sau lupte între gladiatori și animale. Aceste distracții erau oferite în mod gratuit de către Titus, succesor al lui Vespasian, cel care începuse construcția Colosseumului. Clădirea imensă are patru etaje, iar ultimul dintre acesteea, cel mai de sus, era rezervat clasei inferioare și femeilor. Cel mai de jos nivel era destinat cetățenilor de seamă ai Romei, notează dertour.ro. Sub nivelul solului, Colosseumul ascundea camere speciale și cuști de animale sălbatice, precum și mecanisme care ajutau la ridicarea acestora în arena de luptă. Se presupune că numărul total al animalelor ucise în timpul spectacolelor care se transformau în distracții sângeroase a fost de 9.000 de capete.

Tot online ar trebui să cumperi biletele și în acest caz, pentru că vei fi surprins de numărul mare de turiști care așteaptă să intre în Colosseum încă de la primele ore ale dimineții. În jurul obiectivului turistic vei putea face poze cu animatori îmbrăcați în gladiatori și vei putea admira Forumul Roman și Colina Palatina atât pe timp de zi, cât și la lăsarea întunericului, când sunt luminate.

Forumul Roman a reprezentat centrul vieții politice din Imperiul Roman. Astăzi, de la distanță totul poate părea o adunătură de ruine, însă, cu puțină imaginație, poți vedea perioada romană revenind la viață. Pe lângă foste temple și biserici din acea perioadă, vei putea admira trei arcuri de triumf, dintre care doar două s-au păstrat aproape intacte până în zilele noastre. Arcul de triumf al lui Augustus este cel mai puțin rezistent dintre ele, rămânând doar baza acestuia. Însă celelalte două, cel al lui Titus și cel al lui Septimius Severus, pot fi observate în toată splendoarea lor.

România este reprezentată prin Columna lui Traian

Ridicată între anii 106-113 pentru a onora victoriile lui Traian în Dacia, această columnă este chiar la intrarea în Forumul lui Traian și reprezintă un obiectiv turistic foarte important în Roma. De jur împrejurul coloanei vei putea admira reliefuri sculptate în spirală, într-o bandă de peste 180 de metri, cu mai mult de 2.000 de personaje surprinse în ipostaze care reproduc scene din războaiele geto-dacice. Fiecare dinre cele 29 de piese de marmură din care este compusă columna cântărește aproximativ 77 de tone. Până la moartea lui Traian, în vârful coloanei trona un vultur din piatră, urmând ca după să fie înlocuit cu o statuie de peste 6 metri, iar în anul 1587 să mai fie făcută o schimbare, de data aceasta cu statuia Sfântului Petru.

Piazza Navona și Pantheon

În Piazza Navona te așteaptă una dintre cele mai frumoase fântâni arteziene din Roma, care a fost chiar de curând restaurată. La fel ca și Colosseumul, poți avea parte de cadre incredibile pentru pozele tale de vacanță atât pe timpul zilei, cât mai ales pe cel al nopții, pentru că italienii știu exact cum să facă turism și cum să „vândă” cel mai bine obiectivele turistice cu care au fost înzestrați.

La nici 500 de metri, vei găsi Pantheonul, cu alte cuvinte templul zeităților din Roma Antică. Cupola are un decupaj chiar în vârful acesteia, care permite luminii să pătrundă sub formă de rază în clădire, ca simbol a forței zeilor care trimit către pământ puterea lor. Ridicat acum mai bine de 1800 de ani, Pantheonul era cel mai înalt dom din lume, până să se construiască, în anul 1436, Catedrala din Florența, și măsoară peste 43 de metri.

Fontana di Trevi și Piazza di Spagna

Roma nu ar mai avea niciun farmec dacă ai pleca din ea fără să arunci un bănuț în Fontana de Trevi, de care cu siguranță ai auzit măcar o dată. Așa că o dorință pe care să ți-o pui într-unul dintre cele mai cunoscute locuri din capitala Italiei e gata să se îndeplinească.

De fapt, legenda pleacă de la altă idee, aceea că apa din această fântână superbă reprezintă marea și oricine va arunca un bănuț în ea se va întoarce la Roma. Bine, cu siguranță îți vei dori să revii în acest minunat oraș, chiar să fără să respecți tradiția.

Cea mai impunătoare statuie dintre toate câte înconjoară fântâna este cea a lui Neptun, care stă într-un car de luptă în forma unei scoici, tras de doi cai, Unul dintre aceștia este nărăvaș, iar celălalt este supus, la fel ca fluctuațiile mării. În stânga lui Neptun stă o statuie care simbolizează abundența, iar în dreapta sa tronează simbolul sănătății perfecte.

Fântâna este superbă, atât pe timpul zilei, cât și noaptea, când este luminată din toate părțile. Vestea proastă este că nu vei reuși, oricât de mult te-ai strădui, să faci o poză în care să apari singur sau doar alături de grupul tău de prieteni. Zona este atât de aglomerată, încât ar trebui să te aștepți ca fotografiile tale de vacanță din acest loc să nu fie întocmai ceva la care ai visat.

Câțiva pași mai încolo vei găsi Piazza di Spagna, pe care s-ar putea să o recunoști tot din poze. Locul este celebru în toată lumea, iar pentru italienii din Roma este locul preferat de întâlnire pentru a dezbate tot felul de subiecte sau pur și simplu pentru a petrece câteva ore în gașcă.

Și dacă tot ajungi acolo, poți vizita și Trinita dei Monti, o biserică foarte frumoasă, care se află la capătul scărilor. Stilul gotic cu fațadă renascentistă te va captiva, iar picturile din interiorul acesteia îți vor lăsa amintiri plăcute. În fața bisericii vei găsi un obelisc, care inițial a fost așezat în Grădinile lui Sallus, de pe care poți încerca să descifrezi hieroglife, copiate după cele din Piazza del Popolo.

Fontana della Barcaccia

La baza treptelor vei găsi Fontana della Barcaccia, care a fost construită la comanda Papei Urban al VIII-lea. Reprezentarea acesteia, o barcă, a fost inspirată de ieșirea din matcă a râului Tibru în anul 1598, când o barcă a rămas exact în același loc unde astăzi este fântâna, după retragerea apelor.

Villa Borghese

Dacă vei vrea să vizitezi acest obiectiv turistic, ai grijă să îți faci din timp programare și să te asiguri că ziua pentru care vei primi confirmare coincide cu una din cele pe care urmează să le petreci în Roma. Atât de aglomerată este Villa Borghese! Dacă nu reușești să sincronizezi aceste date, îți rămâne să te plimbi prin preajma monumentului, pentru că priveliștea este, cu adevărat, interesantă.

Trastevere

Trastevere este un cartier în care vei simți adevăratul spirit latin imprimat în clădiri, cafenele și străduțe, de care, mai mult ca sigur, te vei îndrăgosti.

Piatra cubică și localurile cu specific completează de minune peisajul italian, iar mirosul de paste și mirodenii te vor îmbia să îți comanzi o porție zdravănă de care să te bucuri într-o pauză de vizitat.

Cinecitta

Puțini turiști cunosc faptul că Roma ascunde un obiectiv nu atât de cunoscut, dar care ar fi o amintire deosebită pentru orice pasionat de cinematografie. În Cinecitta, unul dintre cele mai cunoscute studiouri de filmare din lume, s-au turnat filme care au ținut topurile ani de-a rândul. Este vorba despre Roman Holiday (1953), Elena din Troia (1956), La Dolce Vita (1960), Cleopatra (1963), Casanova (1976) sau faimoasele Gangs of New York (2002) și binecunoscutul Passion of the Christ (2004).

Trestaccio

Dacă acum câțiva ani toată distracția din Roma se petrecerea pe Via Veneto, astăzi, dacă vrei să guști din viața de noapte a italienilor din capitală trebuie neapărat să ajungi în cartierul Trestaccio. Nu-ți lua tocurile în picioare, pentru că piatra cubică de pe străduțele sale te va împiedica să mergi lejer. Vei găsi aici cluburi în care distracția începe la lăsarea serii și se încheie la răsărit, unde poți gusta din cocktail-uri pregătite de barmani talentați.

Cartierul evreiesc

Vei găsi acest cartier ascuns între Piazza Venezzia și Campo de’ Fiori. Dacă ajungi aici, trebuie neapărat să guști din preparatele culinare de excepție care te îmbie din meniul restaurantelor din zonă. Te vei putea delecta cu anghinare prăjită, dar și cu o pizza ca la mama ei acasă. Italienii pun mare preț pe tradiții, mai ales când vine vorba de bucătărie, așa că pregătește-te pentru o explozie de savori.

Gura Adevărului (Bocca della Verita)

Discul de marmură ajuns celebru în toată lumea este cunoscut pentru legenda medievală cu care este asociat. Conform acesteia, oamenii care introduceau o mână în ea și spuneau o minciună, rămâneau infirmi. Practic, Bocca della Verita funcționa asemenea unui detector de minciuni, așa că cei care erau suspecți de adulter sau sperjur erau aduși aici pentru ca cei direct interesați de faptele lor să poată stabili dacă aceștia mint sau nu.

De fapt, un călău era așezat în spatele roții imense de marmură, astăzi, un simbol internațional, și reteza mâinile celor care erau găsiți vinovați. Audrey Hepburn și Gregory Peck au filmat câteva cadre aici, pentru filmul Vacanță la Roma, apărut în anul 1953, așa cum îți povesteam și mai sus.

Piazza Venezia

Vei găsi Bocca della Verita pe zidul de la intrarea în biserica Santa Maria de Cosmedin, din piața Bocca della Verita.

Un alt obiectiv turistic pe care nu trebuie să îl ratezi este Piazza Venezia, care cuprinde, practic, mai multe palate impresionante prin dimensiune și opulență. O vei găsi la capătul cunoscutei Via del Corso, adică foarte aproape de Forumul Roman, Pantheon sau Dealul Capitolin. Piazza Venezia se deosebește de celelalte piazze mai ales prin nivelul ridicat de trafic, însă acest aspect este compensat de frumusețea ei.



Il Vittoriano

Cea mai importantă dintre clădirile din această parte a Romei este un monument dedicat Regelui Victor Emmanuel al II-lea, adică cel care a fost primul rege al Italiei. Modificările arhitecturale care au fost făcute pentru a lăsa loc acestui mastodont nu au fost puține, pentru că, pentru a nu obstrucționa maiestuozitatea lui, au fost dărâmate sau mutate multe clădiri istorice. Pe acoperișul acestei clădiri vei avea ocazia să folosești o lunetă pentru a vedea o mare parte din Roma.

Palazzo Venezia

Pe partea stângă a pieței, cum privești Il Vittoriano, vei observa Palazzo Venezia, clădirea care a dat numele zonei din capitala Italiei. Aceasta a fost ridicată între anii 1455 și 1464 de către cardinalul Pietro Barbo, cel care urma să devină Papa Paul al II-lea. Monumentul este o operă de artă renascentistă și a fost folosită de Benito Mussolini pe post de cartier general, de la balconul căruia se adresa mulțimii. Astăzi, Palazzo Venezia adăpostește exponate istorice, precum tapițerii, picturi, armuri sau sculpturi.

Palazzo Generali

Vis-a-vis de Palazzo Venezia poți vizita Palazzo Generali, ridicat în anul 1911 ca o copie a acesteia.

Palazzo Bonaparte

Ultima, dar nu cea din urmă clădire importantă din Piazza Venezia, este Palazzo Bonaparte, numit astfel după Letizia Bonaparte, care a fost mama împăratului Napoleon I. Papa Pius al VII-lea i-a oferit acesteia azil politic, imediat după prăbușirea imperiului fiului ei, iar Letizia a locuit în această clădire până la moartea sa, în anul 1836.

Cu un centru istoric înscris pe lista patrimoniului mondial UNESCO și obiective turistice care au scăpat neatinse în cel de-al Doilea Război Mondial, Orașul celor Șapte Coline te așteaptă să îl vizitezi în orice anotimp, pentru că are enorm de multe de oferit! Poți alege un city break la Roma alături de jumătatea ta sau de familie ori prieteni, pentru că urbea romană este ideală pentru oricine, indiferent de vârstă. Vacanță plăcută în inima Italiei!