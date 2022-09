„Vrei să facem un băiețel?” Cristina Șișcanu și-a luat prin surprindere fanii cu ultima postare de pe internet! Soția lui Mădălin Ionescu a spus-o public

In articol:

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc, iar din mariajul celor doi a rezultat și o fetiță, Petra pe numele său. De asemenea, de precizat este că, prezentatorul TV mai are doi copii dintr-o relație anterioară.

Ei bine, recent, Cristina și Mădălin au fost părinți spirituali pentru un nou-născut, iar soția prezentatorului TV a postat de curând o imagine pe Instagram, alături de care a transmis și un mesaj, chiar către partenerul de viață, care i-a cam luat prin surprindere pe fanii cuplului.

Mai precis, alături de imaginea de la ceremonia de creștinare a finului lor, Cristina Șișcanu a scris și mesajul: „Nașu`, vrei să facem un băiețel?”.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu [Sursa foto: Instagram]

Cristina Șișcanu s-a confruntat cu mari dureri de cap, în urmă cu câteva zile

Cristina Șișcanu este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde păstrează mereu legătura cu fanii săi, povestindu-le acestora aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că soția lui Mădălin Ionescu s-a confruntat cu mari dureri de cap, în urmă cu câteva zile, mărturisind că nu prea i se întâmplă acest lucru în general.

”Să vă spun că mă simt excelent, nu vă pot minți! Pentru că am o durere de cap pe care abia o suport. Eu nu am de obicei dureri de cap, să iau pastile. Nu știu dacă iau două pastile pe an de durere de cap sau alte dureri, dar astăzi mă doare ca niciodată capul”, a spus Cristina Șișcanu pe pagina personal de Instagram.