„Vrei să rămâi acasă, să te îngroape treburile casnice?” Bunica Emilia, nemulțumită de decizia Ginei Pistol de a renunța la carieră pentru fiica sa! O bătrânică celebră de pe TikTok a oferit tuturor femeilor un sfat prețios de viață

De când a devenit mămică, Gina Pistol și-a direcționat toată atenția și energia către fiica sa, micuța Josephine. A decis să renunțe a cariera sa în televiziune și să se dedice în totalitate rolului de mamă, lucru care i-a întristat pe foarte mulți fani. Motivația sa de la acel moment a fost că nu își dorește să piardă niciun moment prețios alături de fiica sa și că nu vrea să trăiască cu ideea că a lipsit din cele mai emoționante momente

din viața micuței sale. Această veste a fost primită de internauți cu tristețe, unii dintre ei fiind chiar dezamăgiți de decizia pe care Gina Pistol a luat-o, aflată în plină ascensiune în cariera sa.

Una dintre admiratoarele fostei prezentatoare TV, o bunică de pe TikTok pe nume Emilia, și-a exprimat punctul de vedere cu privire la decizia Ginei Pistol de a pierde ani prețioși din viața sa în care poate să-și dezvolte cariera, în loc să stea acasă cu fiica sa, când poate găsi foarte ușor ajutor în propria-i familie sau poate chiar să-și angajeze o bonă de încredere.

Gina Pistol, sfătuită să-și reia cariera pe micile ecrane

Bunica Emilia a menționat că cea mai mare greșeală a femeilor este să renunțe la cariera lor pentru a rămâne acasă cu copii și pentru a se ocupa de treburile casnice și, implicit, să stea pe banii bărbatului lor.

Cu părere de rău, bătrânică i-a oferit un sfat prețios de viață, venit de la o femeie care chiar ea a ratat această șansă în viață.

„Mesaj pentru Gina Pistol. Am citit pe Facebook că Gina Pistol și-a luat rămas bun de la fanii ei și că dorește să nu mai lucreze în televiziune. Un fan i-a scris pe Instagram, eu nu am Instagram, dar a fost publicat pe Facebook, că: „În locul tău va veni altcineva și va spune că este foarte bună și va spune că e mai frumoasă ca tine, și tu vrei să rămâi acasă.” Ai soacră, ai mamă, ai bani să plătești o femeie de încredere să aibă grijă de copilul tău. Copilul va crește odată cu cariera ta. Nu renunțați, fetelor, la carieră. Nu renunțați, fetelor, oricât de mult vă iubește bărbatul, oricât de mulți bani vă dă. În viață, situațiile se mai schimbă, nu sunt bătute în cuie. Fiți independente financiar, 2 lei dacă îi aveți în buzunar, sunt ai voștri și nu dați socoteală cum îi cheltuiți, doar dacă sunteți chiar toante.

Aveți grijă de independența voastră financiară. V-am spus, în viață lucrurile nu sunt bătute în cuie, ele se schimbă. Tu, frumoasa frumoaselor, vrei să stai acasă? Abia acum am terminat de spălat și de șters prin bucătărie, de azi dimineață. Fă un pic de mâncare, du-te la magazin, cară-le, adu-le în mână cu sacoșica, fă mâncare, spală în urmă că bucătăria trebuie s-o lași impecabilă, aragazul impecabil, n-o lăsăm o lună de zile neșters. Avem aragaze acum de ultimă generație din sticlă, dăm cu un șervețel și s-au șters, dar noi le lăsăm așa, să se adune, că suntem plictisite, că n-am chef... nu se poate. Vrei să rămâi acasă, să te îngroape treburile casnice? Tu cu o carieră de atâția ani!

Cu ce drag mă uitam la tine la emisiune, o fată cu foarte mult bun simț, nu renunța, Gina. Ai construit greu, nu cred că... mai scriau acolo niște răutăți, că Smiley ți-a impus să rămâi acasă și să renunți la cariera în televiziune. Eu nu cred că băiatul ăsta este chiar atât de îngust la minte, eu n-am de unde să cred așa ceva. Eu îi iubesc pe amândoi, îi apreciez. Ginuța, se găsesc și femei de încredere, multe mame trebuie să găsească o femeie de încredere pentru că au carieră bune, câștigă bani frumoși. Nu-i păcat, fetelor? Gina, mai vine o băbuță să te roage să nu renunți. Să-ți dea Dumnezeu gândul cel bun. Fetelor, acum mă adresez tuturor, să fiți independente financiar, de mititele să fiți crescute așa, cu ideea asta.”, a spus bunica Emilia pe TikTok.

