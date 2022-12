Vremea în Ajunul Crăciunului 2022. Unde ne vom bucura de zăpadă pe 24 decembrie

In articol:

Vremea în Ajunul Crăciunului 2022. Meteorologii au emis prognoza meteo pentru ziua de 24 decembrie 2022.

Cum va fi vremea în Ajunul Crăciunului 2022

Află la ce temperaturi să ne așteptăm și în ce regiuni ne vom bucura de zăpadă în Ajunul Crăciunului!

Pe 24 decembrie 2022, în Ajunul Crăciunului, meteorologii anunță o încălzire semnificativă a vremii în întreaga țară. În regiunea Moldovei, temperaturile maxime se vor situa între 5 și 12 grade Celsius. În ceea ce privește vremea de Ajunul Crăciunului în Transilvania, ne putem aștepta la minime cuprinse între -1 și 7 grade Celsius.

În nordul și vestul țării, Ajunul Crăciunului vine la pachet cu o atmosferă înnorată și cu șanse de precipitații sub formă de ploaie și lapoviță. Prin Maramureș, meteorologii anunță șanse ridicate de ninsori, oamenii fiind sfătuiți să aibă grijă cum conduc, deoarece pe seară există posibilitatea de formare a poleiului.

Nici în Dobrogea nu este exclus să ninga în Ajunul Crăciunului. Temperaturile maxime se vor situa în intervalul 5-8 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî până la -3 grade Celsius.

Vremea în Ajunul Crăciunului în Capitală

În Ajunul Crăciunului, în Capitală, vom avea parte de o cer înnorat în prima parte a zilei.

Temperatura maximă a zilei se va situa în intervalul 5-6 grade Celsius, iar la lăsarea serii, termometrele vor înregistra o minimă de aproximativ 2 grade Celsius.

Vântul va sufla moderat în prima parte a zilei, iar pe seară și în noaptea din Ajunul Crăciunului, va ajunge la o viteză de 40-50 km/h.

Vremea în Ajunul Crăciunului la munte

Persoanele care își petrec sărbătorile la munte trebuie să știe că vremea în Ajunul Crăciunului va fi înnorată, cu precipitații mixte în unele regiuni. Totodată, există riscul de polei, așa că șoferii trebuie să fie atenți.

De asemenea, la munte, vântul va sufla puternic, cu viteze de până la 100 km/h la altitudini mai mari de 1700 m. În restul regiunilor, vântul va sufla cu viteze de 45-50 km/h.

Cum va fi vremea de Revelion 2023

Vremea de Revelion 2023. În noaptea de Revelion 2023, vom avea parte de o vreme blândă, cu temperaturi normale, iar precipitațiile vor apărea doar în anumite regiuni și vor fi în cantități scăzute.

Conform meteorologilor, în ultima săptămână din luna decembrie 2022 se anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale și cu un grad scăzut al precipitațiilor. Meteorologul ANM Mirela Polifronie a vorbit pe larg despre recordurile de temperatură care au fost atinse în ultima perioadă.

„Într-adevăr, în ultima vreme, ne confruntăm cu numeroase recorduri, atât din punct de vedere termic, cât și din punct de vedere al precipitațiilor, de asemenea, vorbim de o frecvență destul de ridicată, chiar și pe teritoriul României, a fenomenelor specifice instabilității atmosferice, așa cum am avut și-n această vară.

Mă refer la grindină, vânt, în special vijelie, acele intensificări de scurtă durată ale vântului.

Revenind la recorduri, fiecare lună aduce câte un record. Chiar și luna octombrie 2022 a adus numeroase recorduri, mai ales începutul lunii. Și la noi în țară, am avut câteva recorduri, pe parcursul acestei luni.

Am avut la Slatina 25 de grade Celsius, când, în mod normal, ar trebui să avem maxime până la 17 – 18 grade pentru sudul teritoriului. Pe de-o parte China s-a confruntat cu cele mai ridicate temperaturi, undeva la 40 de grade, iar în Grecia au fost cele mai coborâte temperaturi, chiar sub zero grade”, a spus meteorologul Mirela Polifronie, potrivit antena3.ro.

