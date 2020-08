In articol:

Vulpița a răbufnit! Viorel și Elena, atingeri tandre în zone intime: ”Ce are ea și nu am eu?”

Vulpița a răbufnit din cauza geloziei. Aceasta s-a enervat la culme, după ce și-a văzut soțul în diferite ipostaze intime cu Elena. Camerele de filmare i-au surprins pe Viorel și Elena îmbrățișati cu foc, iar imaginile au făcut-o pe Veronica să pornească un conflict cu soțul ei. Viorel i-a pus ”din greșeală” mâna pe sânii Elenei!

Veronica a luat-o la rost pe Elena

După ce a văzut imaginile, Veronica le-a atras atenția celor doi, care au întrecut limita. Vulpița, foarte supărată din cauza gestului pe care soțul ei l-a făcut, a spus tot ce are pe suflet. ”Pe mine nu mă iei așa în brațe! Pe ea o iei! Ce are ea și nu am eu? Asta vreau să știu!”, a spus Vulpița, cu ochii în lacrimi.

Veronica a luat-o la rost pe Elena, după ce a văzut în direct, imaginile cu pricina, care au înfuriat-o. ”Domnișoară dragă, să vii să-i speli!”, i-a spus Veronica Elenei, clar și răspicat. ”Spală ea? Spală mașina”, a sărit Viorel, în apărarea Elenei. ”Și cine ți le întinde?”, a adăugat Vulpița.

În cele din urmă, Veronica a recunoscut că nu vrea să-și piardă soțul și că a realizat că are sentimente pentru el. Aceasta a mărturisit că ține la Viorel și că nu vrea să-l piardă. ”Eu nu vreau să-l pierd”, a spus Vulpița.

