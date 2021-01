Vulpița și Viorel, decizie de ultimă oră! Este vorba de fetița lor: "Noi așa am gândit..."

In articol:

Viorel și Vulpița trec prin momente de cumpănă în ultima perioadă. Viața de Capitală nu le prinde foarte bine, ținând cont de faptul că soții sunt mai tot timpul cu gândul la fetița lor, care este acasă, în Blăgești. Astfel, cei doi îndrăgostiți au decis să meargă înapoi la satul lor natal.

Vulpița și Viorel, decizie de ultima oră

Tânara din Blăgeși a decis să meargă să își vadă fetița. Pe contul de socializare al vedetei de televiziune a apărut o fotografie cu fiica sa, semn că soții Stegaru au decis să meargă acasă. La descriere, soția lui Viorel a scris că s-a gândit să se întoarcă acasă, dar tot este cu gândul la susținătorii ei.

”Suntem acasa la Blagesti. Noi așa am gândit sa ne întoarcem acasa. Va pupam pe toți și îmi e dor de voi❤️”, a scris Vulpița pe contul de Instagram.

nu este tot! Se pare că cei doi soți și-au dat seama că este momentul să-și dea mai mult interesul în ceea ce privește viețile lor, așa că au decis să se angajeze! Unde?! La o firmă de curățenie, așa cum declară chiar Viorel Stegaru.

Se pare că membrii din cadrul firmei de curățenie sunt extrem de mulțumiți de munca lor și chiar că

îi plătește bine, ținând cont de faptul că soțul Vulpiței a declarat că nu au niciun motiv să se plângă de noua colaborare.

”Ne-am găsit o colaborare la o firmă de curățenie. Să nu mai zică oamenii că nu muncim. Cei de la firmă sunt foarte mulțumiți de noi. Am avut mai multe apartamente azi, în care am făcut curățenie. Câștigăm bine, nu ne plângem. Doar că ne cheamă pe colaborare, când are nevoie. Eu vreau un serviciu stabil. Și acolo cu serviciu stabil, și aici, la colaborare. Să dea Dumnezeu și Maica Domnului să-mi găsesc un loc de muncă stabil”, a declarat Viorel Stegaru.