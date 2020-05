In articol:

Veronica Vulpita duce o viata de lux dupa ce l-a parasit pe Viorel. Aceasta locuieste acum in apartamentul asistentei Emily.

Cele doua petrec toata ziua impreuna si Vulpita e tot mai pusa pe distractie. Mai mult decat atat, Emily o plimba cu masini de lux si o ajuta sa creasca in mediul online, pe Instagram, TikTok si Youtube. Marturie stau imaginile publicate de cele doua in mediul online.

Vulpita, confesiuni despre casatoria cu Viorel: "Nu eram fericita, nu eram pregatita, nu imi placea de el. Aveam nevoie de bani"

Vulpita Veronica a plans si s-a vaicarit in direct.

Tanara din Blagesti, care face senzatie in mediul online dupa ce s-a aflat ce poveste de viata are si ce scandaluri are cu sotul, a marturisit ca nu il mai vrea pe Viorel. Acum pare ca s-a indragostit de Rafaelo si e dispusa sa faca orice ca sa-l cucereasca.

Cu lacrimi in ochi, Vulpita s-a confesat inca o data in fata Mirelei Vaida. A spus ca nu l-a placut niciodata pe Viorel, dar nu a avut de ales. Avea o situatie financiara precara si nu stia ce sa mai faca pentru a nu mai trai de pe-o zi pe alta.

Vulpita recunoaste ca s-a maritat cu Viorel din interes: "Nu-mi placea de el, dar aveam nevoie de bani"

"Nu prea imi placea de Viorel inca de la inceput. Dar aveam nevoie de bani", a spus Vulpita la TV. S-a maritat si a facut un copil la o varsta frageda, cand alte fete nici nu concep sa faca asemenea pasi importanti in viata. "Nu prea eram fericita cu el. Nu eram pregatita. Nu prea mi-am dorit sa fac un copil, ca nu stiam ce sa fac, dar nu am avut de ales", a completat Veronica Stegaru. (Mai multe imagini in GALERIE)