Walter Zenga [Sursa foto: Instagram]

Walter Zenga are 60 de ani și este un antrenor italian. Bărbatul i-a spus adio soției românce, Raluca, după 14 ani de mariaj. Cei doi au împreună doi copii, Walter Jr. si Samira. Fostul mare portar al naționalei Italiei și al lui Inter Milano a făcut și primele declarații referitoare la divorțul, care a pus capăt poveștii de iubire dintre el și româncă, după 17 ani de când formau un cuplu și 14 de căsnicie.

Ce spune Walter Zenga despre divorțul de româncă

Antrenorul italian spune că din respect pentru copiii lui, preferă să nu dea foarte multe detalii despre relația lui cu românca. Potrivit dezvăluirilor făcute de Walter Zenga, se pare că Raluca se schimbase total în ultima vreme și a vrut s-o ia pe un drum diferit. Fostul fotbalist este cel care a făcut anunțul oficial al despărțirii definitive.

"Ceea ce a aparut in ultime zile in mass-media, cu privire la divortul familiei Zenga, este adevarat! Nu mi-as fi dorit ca eu si sotia mea sa ajungem in acest punct, insa viata este plina de surprize! Voi confirma acum, aici, pentru a nu lasa loc de alte interpretari!

Eu si sotia mea Raluca nu mai formam in cuplu de ceva timp, din pacate relatiile dintre noi s-au racit, atat datorita distantei dintre noi, creata si din cauza jobului meu de antrenor, dar si pentru ca nu o mai recunosc deloc pe femeia care mi-a stat alaturi timp de 14 ani de casnicie!

Sotia mea este schimbata radical. A decis sa o ia pe un alt drum, pe care va merge singura de-acum incolo. Libertatea pe care i-am oferit-o mereu s-a intors cumva impotriva noastra. Din respect pentru copiii nostri, nu va pot oferi prea multe detalii, cu atat mai mult cu cat am depus deja actele pentru divort la Curtea de Apel din Dubai", a fost mesajul postat de Instagram de antrenorul italian.

Walter Zenga a antrenat in Romania 3 echipe: FC National in perioada 2002-2003, FCSB in perioada 2004-2005 si Dinamo in 2007.

