Walter Zenga se iubește cu o româncă cu 30 de ani mai mică! Cine este blonda care i-a furat inima italianului, după divorțul de Raluca Rebedea

Walter Zenga, fostul portar italian, a trăit o frumoasă poveste de dragoste, timp de 15 ani, alături de Raluca Rebedea, o româncă de care s-a îndrăgostit pe vremea când a venit în Capitală să antreneze FC Național, între anii 2002 și 2004. Cei doi s-au căsătorit și din rodul iubirii lor au rezultat doi copilași absolut adorabili, Samira Valentina şi Nicolo.

Relația celor doi s-a încheiat, însă, anul acesta, iar după ce au semat actele de divorț fiecare și-a văzut de viață.

Fostul portar italian nu a stat să sufere prea mult, iar presa deja scrie că este într-o relație tot cu o româncă. Lucrurile se pare avansează destul de repede, zvonurile spun că s-au și mutat împreună. Iată cine este blondina care i-a sucit mințile lui Walter Zenga!

Walter Zenga și Michaela Motoc [Sursa foto: Instagram]

Walter Zenga este într-o relație cu o româncă. Cine este Michela Motoc

Deși pe plan sportiv Walter Zenga nu prea are cu ce să se laude momentan, căci nu mai are niciun angajament, iar ultima echipă antrenată a fost în urmă cu ceva timp, italianul se poate lăuda cu faptul că lucrurile merg strună pe plan amoros. Deși a divorțat de puțin timp de românca Raluca Rebedea, acesta are o nouă iubită, tot o româncă cu niște forme extrem de apetisante și bine conturate.

Michaela Motoc este cea care nu doar că i-a intrat în grații lui Walter Zenga, dar deja i-a pus și lacăt la inimă. Conform publicației , relația celor doi evoluează extrem de rapid și pare că merge numai lapte și miere, căci locuiesc deja sub același acoperiș.

Nici diferența de vârstă nu-i deranjează, cei 30 de ani parcă nici măcar nu se simt.

Blondina are 31 de ani, este născută în România dar a crescut în Italia, la Cavaion, în provincia Verona. Este extrem de cunoscută în mediul online, acolo unde are o comunitate de aproape 200 de mii de urmăritori pe Instagram.

În urmă cu cinci ani a câștigat un concurs de frumusețe internațional, iar în prezent este instructor fitness.

Presa din Italia spune că deși dragostea dintre ei doi este din ce în ce mai evidentă, deși nu fac gesturi care să-i tradeze în public, Walter Zenga și Michaela Motoc nu s-au prezentat părinților încă.

„ În ciuda celor treizeci de ani diferență dintre ei, Walter și Michela, paparazzi care i-au susprins în orașul Milano au descoperit că între ei pare să fie și o mare armonie, dar și o oarecare complicitate în a nu-și face publică relația. Momentan, nu s-au făcut prezentările prezentările oficiale în familie ”, notează publicația Corriere dello Sport.