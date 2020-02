Andreea Tonciu a minţit că nu îşi va face operaţie estetică în 2009. În acea perioadă, Tonciu era asistenta Adrianei Bahmuţeanu şi se făcuse remarcată şi prin nasul său mare. “Toata lumea se leaga de nasul meu ca este mare, este putin mare, dar pe mine nu ma deranjeaza, asta e farmecul meu. Pe Adriana o deranja, imi zicea ca daca mi-as opera nasul as fi perfecta, insa eu nu mi-l voi opera niciodata", a declarat Tonciu. (vezi cum a pus-o Andreea Tonciu la punct pe Gina Chirilă)

Cu toate acestea, la cinci ani de la această declaraţie, Tonciu apela la operaţia de micşorare a nasului. „În aprilie 2014, Andreea Tonciu a realizat operația de rinoplastie care i-a schimbat total înfățișarea și a scăpat-o de complexul nasului mare.Operația Andreei a fost încununată cu succes. Ttransformarea spectaculoasă a propulsat-o pe brunetă direct în topul celor mai frumoase femei din România”, se scrie pe site-ul clinicii din Turcia.

Andreea Tonciu a minţit că nu îşi va face operaţie estetică la nas: "Regret că am amânat atât de mult să fac această intervenție"

„Prin această operație, Andreea Tonciu și-a rezolvat problemele respiratorii și cele estetice atât de deranjante. La câțiva ani, Andreea Tonciu a revenit în Turcia, la același spital, pentru a realiza o intervenție de augmentare mamară cu proteze de silicon și o mărire de buze. Mai mult de atât, în 2018, sora Andreei Tonciu a realizat o rinoplastie la același medic.”, s-a mai scris despre operaţiile estetice ale actualie concurente de la emisiunea „Bravo, ai stil!”

„Am avut propuneri de la patru medici din România să mă opereze la nas, dar am refuzat de fiecare dată. Înainte să optez pentru Turcia, medicul estetician mi-a făcut o simulare și am văzut exact cum va arăta nasul meu după intervenție. Sunt atât de încântată de forma actuală încât, acum, regret că am amânat atât de mult să fac această intervenție, care, în cazul meu, era absolut necesară. Am numai cuvinte de mulțumire la adresa medicului, a personalului medical și pentru Ensar Duman, reprezentantul spitalului în România. El m-a îndrumat, a ales medicul potrivit, m-a însoțit și sprijinit în zilele pre și post-operatorii”, a declarat Tonciu.