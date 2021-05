What’s Up a surprins pe toată lumea cu ultima postare. Motivul pentru care artistul a plecat din România: "Sper să nu fie ultimul drum…"

In articol:

What’s Up este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din țara noastră. Pe lângă o carieră de succes, cântărețul trăiește și o frumoasă poveste de iubire alături de iubita sa, Alice. Însă, se pare că, în ultima perioadă, nu a stat deloc bine la capitolul sănătate.

Astfel, a decis să plece din România și să lase, măcar pentru o perioadă, viața profesională pe locul doi.

În urmă cu o zi, s-a fotografia pe aeroportul din București și le-a spus fanilor că o să revină curând.

Citeste si: O nouă despărțire în showbiz?! What's Up și Alice Badea și-au spus adio?! Cei doi au șters orice urmă de relație de pe rețelele de socializare

„Taxi, du-mă unde vreau! Vă pup și vă iubesc, ne revedem curând”, a scris acesta pe Instagram.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Mai exact, What’s Up a spus și motivul pentru care a decis să plece din România. Artistul se confruntă cu ceva probleme de sănătate în ultima perioadă, așa că a decis să plece în altă țară pentru a le rezolva.

„Vă pup, vă iubesc, plec o vreme să-mi liniștesc inimioara! Ps: Pe drum spre aeroport, sper să nu fie ultimul drum…”, a mai scris artistul pe rețelele de socializare.

What’s Up, probleme serioase de sănătate

În urmă cu doar câteva zile, artistul a descoperit, în urma unor investigații, că are probleme cu inima. Astfel, este nevoit să se trateze cât mai repede.

Artistul What's UP[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: What’s Up are probleme de sănătate. Artistul suferă de o afecțiune gravă: ”Nu am cum să plec acum, că e prea devreme”

„Am făcut niște analize și mi-au zis că am inima mărită, adică am inima la limita superioară. Eu dorm prea puțin și mi-au zis că pocnește inima, o să fug prin Europa la doctor, voi pleca pe 29 luna aceasta și mă voi întoarce pe 9 luna viitoare, sper că viu”, a spus Whats Up.