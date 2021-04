What’s Up are probleme de sănătate. Artistul suferă de o afecțiune gravă: ”Nu am cum să plec acum, că e prea devreme”

In articol:

What’s Up este unul dintre cei mai apreciați artiști din România. Cântărețul a făcut câteva colaborări senzaționale în ultimul an, care au strâns milioane de vizualizări pe YouTube. Pe lângă lucrurile bune care s-au întâmplat în cariera lui, What’s Up a avut parte și de greutăți.

Vedeta se confruntă cu probleme de sănătate de ceva vreme, însă în ultimul timp acestea se accentuează. Acesta suferă de o afecțiune gravă, pe care timp de trei ani a ținut-o ascunsă. Cântărețul a avut de-a lungul timpului mai multe probleme medicale, iar de curând a fost operat de hernie. Acesta are și probleme cu vederea și necesită o intervenție chirurgicală pentru a avea ochii din nou sănătoși.

Whats`Up[Sursa foto: Instagram]

What’s Up are probleme cu inima

What’s Up a dezvăluit că are probleme cu inima, iar în ultimul timp au început să se agraveze. Artistul a simțit nevoia să-și ceară iertare tuturor persoanelor pe care le-a supărat. Cântărețul recunoaște că nu îi este bine momentan, iar medicul i-a sugerat că ia o pauză de la toată agitația.

„ O să mă rezolv cu inimioara. Nu am cum să plec acum, că e prea devreme. Vreau să-mi cer iertare față de toți oamenii cărora le-am greșit vreun pic din viața asta involuntar, că eu am stilul ăsta. Îmi doresc să fac bine și apoi fac rău din greșeală. Simt nevoia să-mi cer iertare că mă lasă hidrocentrala. Acum 3 ani mi-am făcut un test cu ventuze și mi-a spus doctorul că am inima mărită. De vreo câteva luni a început să mă apese situația. Mă trezesc cu palpitații, dorm și mă învârt în pat. Nu mi-e bine. Mi s-a spus că e inima mărită și că trebuie să iau o frână din tot ce fac”, a mărturisit artistul în cadrul unei emisiuni TV