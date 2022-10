What's Up, cu lacrimi în ochi la priveghiul lui Nosfe! Artistul, declarații dureroase: „Viața nu se poate cumpăra cu bani”

In articol:

Nosfe s-a stins din viață pe 16 octombrie, iar astăzi, 18 octombrie, regretatul artist urmează să fie condus pe ultimul drum de către prieteni, colegi și familie. Ieri a fost dus la capelă, acolo unde apropiații au mers să-și ia ”Adio”.

What's Up, unul dintre colegii de breaslă și prietenii apropiați ai lui Nosfe, a mers la priveghi pentru a-și lua rămas bun, iar direct de

acolo, cântărețul a făcut o serie de declarații dureroase, fără a-și mai putea stăpâni lacrimile.

„Acest om are 37 de ani și un copil de 7 ani acasă, eu am 33, generația noastră e mai mare deja, Connect-R are 40, la fel și Shift. Teribiliștii ar trebui să lase oamenii în pace, să își plângă durerea. (…) Este foarte urât să se vorbească lucruri de genul asta, acum. O să se facă o autopsie, o să vină date clare, nu mai vorbiți degeaba înainte și lăsați oamenii să își ducă greul mai departe.(...) „În industria noastră, într-adevăr, eu – acum un an și ceva – am zis (…) că inima mea e mărită și că iau o pauză și mă duc în Suedia să îmi revin. La mine, frații și prietenii se așteptau, pentru că prea multă muncă este. De luni până joi ești în studio, interviuri peste interviuri, de la studio până la televiziune, apoi te trezești că trebuie să ai concerte… joi, vineri, sâmbătă și duminică.Te întorci acasă să îți vezi familia, două-trei ore, dormi restul de ore și o iei de la capăt și nimeni nu pune stop, nimeni nu pune frână. Când e de aruncat cu noroi… imediat se aruncă, iar când este de vorbit și de aplaudat munca multor oameni… nu se aplaudă. Nu mai vorbiți ce nu știți Omul nu costă nimic. Viața nu se poate cumpăra cu bani. Eu nu am copil și mă doare inima când știu că fratele meu a lăsat un copil frumos de 7 ani acasă”, a declarat What's Up, scrie Spynews.ro.

La rândul său, Randi a vorbit despre decesul lui Nosfe

Totodată, la rândul său, Randi a făcut o serie de declarații despre Nosfe. Artistul a mărturisit că încă nu poate crede că o astfel tragedie s-a petrecut, mai ales că despre regretatul cântăreț nu se știa că are vreo problemă de sănătate.

„Un om super pozitiv, talentat, deschis la muzici noi, așa am ajuns să lucrez cu el. Toți ne întrebăm ce s-a întâmplat și pare fără sens.(...) Prima oară nici nu am crezut că este adevărat, am crezut că este o strategie de marketing, deși suna macabru. Probabil o parte din mine nu a vrut să creadă, că n-ai cum să te gândești că un om de 37 de ani poate să moară așa subit, fără să aibă un istoric înainte, fără să se aștepte nimeni”, a mărturisit artistul.