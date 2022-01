Will Smith țintește primul Oscar după primul Glob! Care au fost marii câștigători ai Globurilor de Aur?

In articol:

Actorul în vârstă de 53 de ani a ridicat Globul după cinci nominalizări fără victorie. Will Smith i-a învins pe Mahershala Ali („Swan Song”), Javier Bardem („Being the Ricardos”), Benedict Cumberbatch („The Power of the Dog”) și Denzel Washington („The Tragedy of Macbeth”).

Will Smith, de la „prinț” la „rege”

Will Smith, câștigător al Globului de Aur pentru cel mai bun actor în rol principal [Sursa foto: Facebook: Golden Globes]

Smith a fost prima data nominalizat la Globurile de Aur pentru cel mai bun actor în rol principal într-un serial TV, 1993, și din nou în 1994, mulțumită comediei-fenomen „The Fresh Prince of Bel-Air”.

Acesta a fost învins de John Goodman, din „Roseanne”, și comediantul Jerry Seinfeld, starul comediei cu același nume din anii ’90.

Hollywood Foreign Press Association i-a recunoscut prima dată meritele ca actor de film în 2002, când a fost nominalizat pentru rolul lui Muhammad Ali din filmul „Ali”. Will Smith avea să piardă, totuși, în fața lui Russell Crowe („A Beautiful Mind”).

Trofeu cu bucurie, dar fără ceremonie pentru Will Smith

Will Smith și noua sa carte, „Will” [Sursa foto: Facebook: Will Smith]

NBC, postul care produce gala Globurilor de Aur, a anunțat încă de anul trecut că nu va organiza un eveniment ca în anii trecuți din cauza pandemiei. Globurile de Aur s-au acordat fără audiență, cu posibilitatea ca ceremonia clasică să se întoarcă în 2023, dacă va fi posibil.

Chiar și așa, Globurile i-au ținut pe fani la curent prin Instagram, unde au anunțat, rând pe rând, toți câștigătorii.

Will Smith este acum mare favorit și pentru primul său Oscar pentru rolul principal din „King Richard”, filmul biografic regizat de Reinaldo Marcus Green și produs de Venus și Serena Williams. Pelicula spune povestea lui Richard Williams, tatăl surorilor Williams, care a plănuit în detaliu cum să le lanseze pe fiicele lui în lumea tenisului profesionist.

Nominalizările Academiei Americane de Film pentru Premiile Oscar urmează să fie anunțate pe 8 februarie.

Dacă totul decurge conform planului și pandemia nu încurcă iar calculele, Will Smith ar putea să ridice primul Oscar la scenă deschisă, pe 27 martie.

