WOWbiz.ro a avut dreptate! Protejat de Cămătari, Tzanca Uraganu anunță un război crunt în lumea interlopă după ce a fost bătut! Exclusiv

Tzanca Uraganul promite razbunare

De curând, invitat la o cântare, Tzanca Uraganu a fost, din nou, abuzat de un interlop, acesta din urmă cerându-i manelistului banii și bijuteriile pe care le avea asupra sa, amenințându-l că, în caz contrat, alături de amicii săi, îl vor bate.

In articol:

Citeste si: Morgana s-a reinventat! Cântăreața, colaborare bombă cu cel mai periculos manelist

Citeste si: Soția lui Tzanca Uraganul, declarații controversate! ”E milionar”

Cumva însă, pare-se, Tzanca Uraganu a reușit să scape cu bijuteriile pe care le avea și, totodată, fără bătaia promisă, motiv pentru care, de curând, a apelat la cei care, de ceva vreme, așa cum WOWvbiz.ro a dezvăluit în exclusivitate, îl protejează. Mai exact, la membrii cu greutate din clanul Cămătarilor, ”afaceriști” cunoscuți pentru modul... tranșant de a rezolva problemele care le apar în cale. Astfel, Tzanca Uraganu, înconjurat de câteva personaje care, probabil, ar putea băga spaima și într-un personaj din filmele de acțiune, a început să vorbească despre incidentul prin care a trecut.

Citeste si: Un interlop celebru l-a turnat pe Alex Bodi. A încercat să-și salveze pielea - evz.ro

Citeste si: Cum a murit Draga Olteanu Matei. Prof. dr. Diana Cimpoeșu explică felul în care a decedat cunoscuta actriță- LIVE VIDEO - bzi.ro

Tzanca Uraganul, protejatul Camatarilor

Invocând faptul că s-a văzut cu periculoșii săi amici, pe care îi numește ba frați, ba cumetri, pentru a pune la punct detaliile unei petreceri de pomină pentru anul viitor, Tzanca Uraganu a anunțat, practic, și un război de amploare în lumea interlopă. ”După ce trece pandemia asta vreau eu cu frații mei să facem o petrecere... Asta e partea 1. Partea doi, vreau să spun și eu niște chestii, că ați auzit că am avut și eu o discuție... Că am fost bătut, că nu știu ce. Am fost la bu#$%giul ăsta de Gărdiță, care se dă în numele lui Gardian... Am fost până acolo, cu fata mea, au avut o problemă acolo și, separat că a vrut să ia bani de la mine și a vrut să îmi ia brățările, că este un fomist, a sărit la mine că erau 20 de inși și eu eram singur. Ca să îi dau bani...”, a povestit Tzanca Uraganu, în timp ce se filma pe el și pe amicii săi care nu par să fie genul de oameni care să glumească prea mult.

Interlopii anunță război cu săbii

Și, mai mult, Tzanca Uraganu a anunțat că cel care l-a deranjat va plăti scump, povestind că, în fapt, acesta nu este la primul incident pe care îl are cu manelistul și că, la fel cum s-a mai întâmplat, vor fi scoase din teci săbiile. La propriu, nu la figurat. ”Este tare în gură cu mine, am fost acolo singur, nu am fost pe scandal și ei erau mai mulți. Nu a fost ceartă cu toți, doar cu el și cu Diego... Să moară fata mea, domnul Gărdiță, dacă nu ai stat în genunchi, tu cu ceilați, numai săbii ai luat... Mă îngropi tu în bani, că ești proxenet? Faci bani din furăciuni și ai femei. Ai vrut să îmi iei banii, ai dat zvonul că m-ai bătut. Băieții ăștia sunt frații mei, am venit să facem o cumetrie. Dar am primit telefoane că am pățit ceva... Ai auzit? Nu vreau să vorbesc prea mult, dar mă tot întreba lumea. Atât am avut de spus, am spus de ăsta care știe să stea doar în genunchi... Și te-ai găsit tu să te iei de mine, bravo ție!”, a mai spus, amenințător, Tzanca Uraganu.

Tzanca Uraganul, manelistul putred de bogat, se lauda cu averea lui

Tzanca Uraganu, protejatul Cămătarilor

Tzancă Uraganu este unul dintre cei mai controversați maneliști ai momentului și, de-a lungul timpului, a avut probleme cât se poate de serioase din cauza interlopilor cu care a interacționat, el fiind, la un moment dat chiar bătut la o petrecere de un membru al clanului Spoitoru. De atunci însă, manelistul s-a plasat sub protecția Cămătarilor care, pentru a-și asigura prestigiul, intervin în forță de câte ori are nevoie artistul. Evident, nu este tocmai gratuit, Tzanca Uraganu cântând, la fiecare petrecere, pentru protectorii săi, cu ”titlu gratuit”.