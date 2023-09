Xabi Alonso va prelua cârma Realului după plecarea lui Ancelotti! Primul jucător pe care și-l dorește spaniolul

In articol:

După cum precizează înțelegerea sa contractuală, Carlo Ancelotti își încheie contractul cu Real Madrid la finalul sezonului în curs, iar ulterior va prelua cârma naționalei Braziliei. După cum s-a vehiculat în ultimele zile în presa din Spania, locul italianului pe banca tehnică a galacticilor ar urma să fie luat de un fost mijlocaș de pe Santiago Bernabeu , Xabi Alonso, care se află de doi ani la cârma formației Bayer Leverkusen, din Bundesliga.

După cum s-a și anunțat, tehnicianul italian Carlo Ancelotti va prelua funcția de selecționer al naționalei Braziliei, astfel că fosta campioană a Europei se află în căutarea unui nou om care să aducă performanțe remarcabile.

Lucrurile nu au stat pe loc, astfel că președintele clubului Real Madrid, Florentino Perez s-a mișcat extrem de rapid și l-a ales deja pe Xabi Alonso, ajuns acum la vârsta de 41 de ani, un fost câștigător al Ligii Campionilor cu Real, după cum a scris Radio MARCA.

Alegerea făcută de Florentino Perez a fost influențată de recomandările fostului mijlocaș în ceea ce privește rezultatele echipei Bayer Leverkusen sub comanda sa, considerându-l pe Xabi Alonso soluția ideală pentru postul de antrenor.

Când actualul antrenor al Realului a fost întrebat de jurnaliști dacă există posibilitatea ca Xabi Alonso să preia formația, Ancelotti a răspuns ferm.

„L-am antrenat pe Xabi, face o treabă bună la Bayer. Înțelege jocul foarte bine, de asta e un antrenor foarte bun. Le doresc lui Xabi Alonso, Raul și Arbeloa să antreneze Real Madrid într-o zi. Îi iubesc pe toți”, a declarat antrenorul de 64 de ani.

Xabi Alonso și-a făcut debutul în cariera sa de antrenor la academia lui Real, unde a activat între 2018 și 2019, după care a stat pe banca echipei secunde a celor de la Real Sociedad, timp de

3 ani, urmând ca până în prezent să se afle la cârma formației Bayer Leverkusen.

Primul jucător pe care și-l dorește spaniolul la Real

Publicația Radio MARCA a aruncat bomba marți, 26 septembrie, când a anunțat că Xabi Alonso l-ar fi convins deja pe președintele Florentino Perez că este omul cel mai potrivit pentru înlocuirea lui Carlo Ancelotti, iar formația germană este de acord cu plecarea tehnicianului, care mai are contract până în anul 2026.

Ulterior, spaniolii au scris că Xabi Alonse deja a pus ochii pe un jucător ce va reprezenta primul transfer al său la Real Madrid. Este vorba de Florian Wirtz (20 de ani), un tânăr mijlocaș ofensiv pe care îl are sub comanda sa la Bayer Leverkusen și care are deja 10 selecții în tricoul naționalei de seniori a Germaniei.

Wirtz se află sub înțelegere contractuală cu Bayer Leverkusen până în anul 2027, clubul din Bundesliga urmând să solicite o sumă de minim 100 de milioane de euro în schimbul tânărului fotbalist care și-a făcut debutul la vârsta de 17 ani.

Deși se află la o vârsta fragedă, decarul celor de la Leverkusen a adunat 110 partide, 26 de goluri și 33 de pase decisive pentru „farmaciști”.

Conform site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a lui Florian Wirtz este de 85 de milioane de euro.