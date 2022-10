Xenia de la Casa Iubirii, idilă secretă cu Cristian Marinescu? Declarații incendiare: "Este foarte tupeist și îi place să se joace cu femeile" | EXCLUSIV

In articol:

Xenia, fosta concurentă din Casa iubirii, invitată în emisiunea Culisele iubirii, prezentată de Bianca Comănici, vorbește despre bărbatul cunoscut din showbiz cu care a fost acuzată că s-ar fi întâlnit. Xenia dezvăluie că este vorba despre Cristian Marinescu, dar mărturisește că nu s-a văzut niciodată cu acesta.

Ce se întâmplă între Xenia și Marinescu?

Xenia vorbește și despre Alin, concurentul din Casa iubirii care a plăcut-o, dar pe care ea mereu l-a comparat cu Sorin.

Despre Xenia se știe că s-a cunoscut cu Radu și Alin, dar se pare că în spatele camerelor, după părăsirea competiției, a mai discutat cu cineva. Este vorba despre o persoană cunoscută, care știe cum să atragă privirile unei femeie. Așadar, protagonistul poveștii este Cristian Marinescu, despre care Xenia a spus tot adevărul. Blondina a povestit tot ce s-a întâmplat între ei și ce părere are despre acesta. Mulți au făcut tot felul de speculații, dar acum s-a aflat adevărul și cine pe cine a căutat.

"La început, lumea spunea cum că am avut legătură cu un fost concurent de la o emisiune. Eu nici măcar nu îl cunosc. S-a pornit cineva cum că m-aș potrivi cu el și de acolo s-a început valul că am o relație cu el. După aceea, a venit un admirator, fan de-al meu, tot cu numele respectiv, coincidență, care îmi lua apărarea prin comentarii. Este vorba despre Marinescu. Mi-a scris de câteva ori sinceră să fiu, dar nu cred că este tipologia mea de bărbat. I-am dat follow pe Instagram în momentul în care am văzut mai multe comentarii, să văd și eu cu cine mă asociază lumea. Am discutat cred că de două ori cu el. Este foarte tupeist și îi place viața, să se joace cu femeile.", a declarat Xenia.

Xenia, adevărul despre săruturile cu Radu

Xenia și Radu au avut un parcurs frumos în Casa Iubirii, însă au deci să pună punct. Cea care a luat inițiativa a fost Xenia, pe motivul că nu sunt compatibili la sărut. Oare ar putea rămâne prieteni? Iată ce declarații a făcut blondina.

"Radu are un mod de a săruta cu care eu nu am fost compatibilă pur și simplu. Se vedea și la TV, cum spunea lumea, că erau doar ștampile, nu săruturi. Aș putea rămâne prietenă cu el. Nu țin ură, nu sunt supărată pe el, dar afirmă cumva că el chiar este o fire răzbunătoare.", a mărturisit Xenia, la Culisele Iubirii.

