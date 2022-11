Xenia și Bogdan de la Casa Iubirii s-au întâlnit la Cluj! Dacă nu au reușit să formeze un cuplu în casă, reușesc afară? "Ne-am cunoscut altfel decât în fața camerei" | EXCLUSIV

In articol:

Xenia, fostă concurentă în Casa iubirii, face dezvăluiri despre concurenții din emisiune, dar și despre cuplurile formate. Invitată în emisiunea Culisele iubirii, prezentată de Bianca Comănici, aceasta a menționat că participarea în emisiune a avut un efect benefic pentru ea, deoarece a ajutat-o să se maturizeze.

Xenia și Bogdan, din ce în ce mai aproape de a forma un cuplu?

Xenia a declarat că Bogdan a venit după ea la Cluj pentru a se cunoaște mai bine, însă consideră că nu este bărbatul potrivit pentru ea și că nu își dorește o relație cu el. Tot aceasta a vorbit și despre relația pe care a avut-o cu Radu, mărturisind că nu regretă că a fost cu el și că toate lucrurile din viața ei se întâmplă cu un scop.

După ce a fost eliminat, Bogdan și-a exprimat dorința arzătoare de a o cunoaște mai bine pe Xenia. În platoul WOWbiz a promis că va merge după ea la Cluj și va încerca să o cucerească. Zis și făcut! Xenia ne-a povestit totul despre întâlnirile lor și în ce etapă a avansat cunoașterea lor.

Se pregătesc oare să devină un cuplu? Este Bogdan bărbatul potrivit pentru Xenia? La toate aceste întrebări a răspuns chiar fosta concurentă.

"După ce am ieșit din emisiune, noi ne-am și întâlnit. A venit la Cluj. Am ieșit, am discutat, ne-am cunoscut mai bine, dar el stând la București, deocamdată mie îmi e bine la Cluj. Eu într-adevăr am declarat de foarte multe ori că m-aș muta la București pentru un bărbat, dacă ar fi să fie ceva serios. Momentan am niște planuri, vreau să lucrez în domeniul ales, o să am examen și vreau să mă focusez pe mine. Nu aș vrea să fac schimbări bruște în viața mea. Nici nu știu dacă Bogdan este bărbatul potrivit pentru mine. Nu simt, nu cred că e. Am fost surprinsă plăcut de vizita lui la Cluj, ne-am cunoscut altfel decât în fața camerei, am fost deschiși. Nu a dormit la mine, și-a închiriat o cameră la hotel. Inițial am crezut că Bogdan este genul meu, când am început să ne cunoaștem în casă, dar, petrecând mai mult timp afară, nu știu, nu cred. Bine, nici nu am apucat să ne cunoaștem prea bine. În două zile am petrecut câteva ore. Nu au fost niște ieșiri, date-uri romantice, am ieșit să ne cunoaștem, să vedem dacă suntem mai diferiți în afara casei și camerelor, nimic altceva.", a declarat Xenia.

Citeste si: Logodnica lui lui Culiță Sterp, veste emoționantă: „Abia aștept să ne cunoaștem”- kfetele.ro

Citeste si: Coșmarul prin care trece Corina Dănilă! A fost dată afară din casă din cauza datoriilor...Ce a ajuns să facă pentru a se întreţine- bzi.ro

Regretă Xenia relația cu Radu?

În casă, singur relație pe care Xenia a avut-o a fost cu Radu. Finalul a fost, din păcate, cu scântei. Xenia a fost cea care a pus punct, pe motiv că nu se mai potriveau, iar Radu stătea prost la capitolul sărut. Fosta concurentă a spus lucrurilor pe nume și recunoaște dacă regretă sau nu cuplul format cu Radu.

"Nu regret relația cu Radu, cumva toate se întâmplă cu un scop. Poate l-am învățat ceva bun. Oricum și el m-a ajutat mult în emisiune, am avut niște perioade destul de grele, nu mă acomodam absolut deloc. Când mă trezeam, mergeam cu gândul că mă văd cu el. În primele trei săptămâni, asta m-a ținut acolo. Am avut sentimente pentru el, mi-a fost drag, dar nu ca și iubit, ca și prieten mai mult.", a mărturisit Xenia, la Culisele Iubirii.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!