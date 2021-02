Xonia, probleme serioase de sănătate! Artista a ajuns de urgență pe mâna medicilor

In articol:

Xonia este una dintre cele mai apreciate și talentate artiste din România. De-a lungul carierei sale, frumoasa blondină a adunat pe rețelele sociale mii de fani. În urmă cu câteva momente, vedeta și-a speriat urmăritorii prin intermediul unei postări.

Mai exact, celebra artistă a publicat pe pagina sa de Instagram o imagine cu ea de pe patul de spital.

Mai mult, Xonia avea o perfuzie în mână. Deși cântăreața le-a arătat tuturor că a ajuns de urgență la spital, aceasta nu a dorit să ofere niciun detaliu cu privire la starea sa de sănătate.

Xonia a ajuns pe mâna medicilor[Sursa foto: Instagram]

Xonia, declarații despre fața sa umflată

Ei bine, nu este pentru prima dată când Xonia se confruntă cu probleme de sănătate. În urmă cu ceva timp, frumoasa artistă a apărut cu fața umflată. Cântăreața a ținut să precizeze că nu și-a făcut nicio operație estetică și că fața sa umflată e cauzată de probleme de sănătate, pe care încă nu le-a identificat.

Vedeta a susținut că nu s-a ascuns în casă din cauza feței. Din fericire, Xonia și-a revenit.

„Inițial m-am gândit că poate m-a tras curentul sau că poate nu am dormit suficient și am ochii puțin mai umflați, apoi am luat medicamente de alergii, fară efect. Am ajuns la proporțiile pe care le vedeți, doar la față, pentru că la corp, după cum vedeți, nu e nimic schimbat. Mi-am făcut analizele, urmează să primesc rezultatele. Am făcut investigații. Am un caz puțin mai special, ceva mai puțin întâlnit, am făcut toate analizele posibile, și cele gentice. Eu am și alte simptome, nu este doar umflătura la față, doar că asta e cea mai vizibilă”, a spus Xonia la vremea respectivă.