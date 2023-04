Yamato Zaharia s-a îndrăgostit de Patricia din Casa Iubirii: “Vreau să intru pentru ea”. Ce a spus despre frumoasa concurentă | EXCLUSIV

In articol:

Yamato Zaharia s-a îndrăgostit de Patricia din Casa Iubirii. Yamato, aflat la Gala RXF Next Fighter4 în calitate de arbitru, a declarat că ar intra pentru Patricia în Casa iubirii, întrucât o consideră idealul lui de femeie și, firește, o place foarte mult.

Yamato a vorbit și despre prietenia dintre el, Bogdan Mocanu și Vicenzo Final Boss, dar și despre ultima glumă făcută de cei doi pe Tik Tok la adresa lui. Yamato Zaharia a evitat însă subiectul Simona Hapciuc- Ovidiu Neveu, dar a recunoscut ce fete i-au mai trecut prin inimă din emisiunile matrimoniale.

Yamato Zaharia vrea să intre în Casa Iubirii pentru Patricia

Yamato Zaharia i-a șocat pe toți prin cea mai recentă declarație a lui. Vrea să intre în Casa Iubirii, pentru cine credeți? Patricia. Acesta și-a exprimat intențiile serioase și e foarte hotărât să o cucerească.

"Vreau să mă întorc în țară cât mai repede în iunie, că vreau să intru în Casa Iubirii. Vreau să intru pentru Patricia Pruneanu, îmi place mie de ea. Am și comentat la toate postările de la voi cu Casa Iubirii. Îmi place de ea și vreau să intru în casă acolo, că am văzut că o supără ăia pe acolo, nici nu știu cum îi cheamă, dar nu contează. Nu arbitrez nimic acolo, facem legea, că dacă o supără pe Patricia nu se mai pune, mai ales că intru pentru ea. Acum sper să nu mă refuze, deși nu cred. Îmi place de Patricia, e genul meu de femeie. Pentru o singură fată am mai vrut să intru în casă, când era Puterea dragostei, pentru Andreea Lala și acum Patricia este a doua femeie, pentru care aș intra pe bune. Vreau să intru pentru ea, serios.", a declarat Yamato Zaharia.

Yamato Zaharia, reacție sinceră la sărutul dintre Ovidiu Neveu și Simona Hapciuc

Yamato Zaharia a avut o idilă cu Simona Hapciuc, așa cum WOWbiz a prezentat-o în premieră, iar acum i-a luat-o de sub nas Ovidiu Neveu. Ba mai mult, cei doi s-au și sărutat. Iată ce reacție a avut Yamato.

"A înnebunit toată lumea, când Neveu a pus tiktokul când o săruta pe Simona Hapciuc. Mi-a dat toată lumea tag. Nu urmează meci Yamato-Neveu, suntem prieteni și nu mă bat pentru femei, nici cu Neveu, nici cu alți prieteni de-ai mei, Bogdan, Vicenzo și alții.", a mărturisit Yamato Zaharia, la WOWnews.

