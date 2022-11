Yasmine Ody, declarație de dragoste pentru familia sa. Soția lui Pepe radiază de fericire de când a devenit mămică

In articol:

Yasmine Ody și Pepe trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Dacă artistul a devenit tată pentru a treia oară și era familiarizat cu bucuria pe care o poate aduce un copil, partenera sa a trăit pentru prima dată acest sentiment de neegalat odată ce a venit pe lume micuțul lor băiețel, Pepe Junior.

Tânăra este foarte recunoscătoare pentru familia pe care a reușit să și-o întemeieze, așa că nu ezită să arate tuturor cât de împlinită și mândră se simte cu soțul său și cu cel mic.

Recent, Yasmine Ody a postat în mediul online o imagine adorabilă cu Pepe și băiețelul lor chiar de la locul de joacă. Bruneta nu a ezitat să-și exprime sentimentele față de familia ei printr-un mesaj pe care l-a scris în dreptul fotografiei postate la InstaStory.

„Vă iubesc!” a fost mesajul pe care Yasmine Ody l-a scris pe Instagram.

Yasmine Ody este foarte fericită că a devenit mămică pentru prima dată alături de alesul inimii sale. Postează adesea imagini cu fiul său în mediul online, declarând-se îndrăgostită de micuțul care a venit pe lume în urmă cu doar câteva luni.

Pepe se simte cel mai împlinit om

În cadrul unui interviu, Pepe a dezvăluit că a ajuns în stadiul în care simte fericirea supremă pentru tot ceea ce are. Se simte un bărbat împlinit din toate punctele de vedere și se străduiește să-i ofere micuțului său băiețel toată atenția de care are nevoie, chiar dacă are un program destul de încărcat.

„Îi doresc oricărui privitor să fie atât de fericit cum sunt eu în momentul de față, dar cred că cel mai important lucru e să te simți iubit, să iubești, să ai oamenii alături de tine. Mai ales când vine vorba, în afară de familie și de carieră, să te simți aplaudat pe scenă(...) Sănătate ne trebuie tuturor să ne bucurăm de tot ce avem toată viața. Am avut timp (n.r să stea cu fiul lui) astăzi toată ziua, până acum, seara(...) Și botez și tot ce trebuie”, a mărturisit Pepe.