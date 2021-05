Zanni a comis-o din nou! A furat mâncarea unui coleg de echipă la Survivor România! „Am zis să mă abțin, dar îmi ghiorțăia mațul!”

In articol:

Faimoșii au pierdut imunitatea la Survivor România, iar în consiliul de nominalizare Zanni a făcut o mărturisire surprinzătoare.

Zanni i-a furat mâncarea Elenei Marin la Survivor România

Zannidache și-a uimit colegii de echipă la Survivor România, după ce a recunoscut că i-a furat mâncarea Elenei Marin. Nu e prima data când concurentul calcă în străchini, pentru că în urmă cu puțin timp a găsit două pachete de biscuiți și le-a împărțit cu echipa, deși era contrar regulamentului.

Citeste si: Adevărul despre relația dintre Elena Marin și Raluca Dumitru. De la ce a pornit scandalul între cele două concurente: "Nu va fi un conflict de scurtă durată"

În consiliul de nominalizare al Faimoșilor, Zanni i-a mărturisit Elenei Marin că i-a furat porția de mâncare și atunci când dansatoarea l-a confruntat a mințit-o că nu a fost el. Deși au trecut trei luni de zile de la conflictul dintre cei doi, Faimosul a vrut să demonstreze că este asumat și poate să-și recunoască greșeala.

Echipa Faimoșilor

Citeste si: Când scăpăm de purtarea măștii în spațiile deschise. Iată ce spune ministrul Sănătății- bzi.ro

„Înainte să arăt cu degetul către altă persoană, trebuie să-mi iau așchia de pe suflet. Îmi e greu să spun treaba asta, dar o voi spune. În urmă cu trei luni de zile, am găsit în lada din camp o porție de mâncare. M-am uitat stânga dreapta, nu era nimeni acolo și am zis să mă abțin, dar îmi ghiorțăia mațul.

Era într-un loc în care umblă toată lumea și după mine era vina celui care a pus-o acolo. După 9 ore, Elena a observat că îi lipsește mâncarea și fără să știe că eu am fost acela a dat direct vina pe mine și m-am simțit jignit. Deci chiar dacă nu o luam eu, tot pe mine ar fi dat vina. Și n-am zis nimic prima oară. După câteva zile am făcut pace, am mințit-o că nu eu.

Ana Porgras de la Survivor, victima hackerilor! Faimoasa a rămas fără contul de Instagram: „Vă rog eu din suflet...”

I s-a mai furat o dată porția și aici n-am fost eu, a căzut vina pe mine și a doua oară. Am simțit să mărturisesc treaba asta, mi-a fost rușine să recunosc pentru că am fost într-un conflict cu Elena. Dacă e ea de acord o să-i dau toată săptămâna asta porția mea de mâncare. As v rea să -i întreb pe cei din jurul mei dacă știu ce înseamnă să fii asumat”, a spus Zanni.

Reacția Elenei Marin după ce a aflat că Zanni i-a furat mâncarea la Survivor România

Coregrafa este uimită de mărturisirea lui Zanni, însă nu intenționează să reaprindă conflictul. Elena Marin spune că a trecut peste situațiile în care i s-a furat mâncarea și se bucură că Faimosul a avut curaj să-și recunoască greșeala.

Elena Marin

„Apreciez mărturisirea pe care a făcut-o Zanni, nu vreau să deschid un subiect vechi, mi-ar fi plăcut să nu existe acest conflict între noi. Apreziez sinceritatea. Oamenii se pot schimba și dacă după trei luni a putut să facă această mărturisire, trecusem peste, apreciez că a făcut acest lucr u. Îmi pare rău doar de conflict, că poate nu ar fi avut loc”, spune Faimoasa.

Cu ce cadou i-a câștigat inima Zanni faimoasei Ana Porgras, înainte de Survivor! ”Dacă sunteți săraci, nu veniți cu mâna-n c...”! Culisele unei relații ieșite din tipare

Elena Marin susține că atmosfera în tabăra roșie este tensionată și mulți dintre colegii săi fac strategii. „Despre starea din echipă nu știu ce pot să spun pentru că sunt acuzații care au fost făcute la începutul competiției și există și acum. Există tensiuni, fiecare își vede propriul interes, sunt strategii. Este foarte important cum luptăm, că s-a vorbit de asumare, da, să fim asumați și să fim corecți noi cu noi. Că ne suportăm sau nu asta se simte”, a conchis Elena Marin.