Zanni, despre relația cu Ana Porgras înainte de Survivor România: „Am crezut că ea chiar mă iubește...”

Ana Porgras și Zanni [Sursa foto: Captura Video] 12:46, aug 10, 2021 Autor: Clara Ionescu

Zanni și Ana Porgras s-au întâlnit prin intermediul competiției Survivor România, însă relația lor de prietenie a început înainte să fie amândoi în Republica Dominicană. Tânărul a dezvăluit că relația lor era una foarte frumoasă la început și au amintiri frumoase împreună. În platoul emisiunii „În Oglindă”, Faimosul a mărturisit că s-a înșelat în privința Anei Porgras și a fost dezamăgit.

„Mi-am dorit, mi-am dorit foarte mult să mă iubească Ana Porgras, pentru că mie mi-a plăcut de ea ca om, ca femeie, calmitatea ei, blândețea ei, cum mă încuraja, cum era lângă mne, cum am filmat și am făcut vlog-urile înainte de Survivor. Era mereu lângă mine. Ea conducea, eu puneam pe dreapta muzică, mergeam de la Brașov la București, de la București la Brașov. Dar a fost frumos până într-un punct, până mi-am dat seama că… E vorba aia „toate-s la fel”. Nu sustin că toate sunt la fel, am întâlnit și femei speciale, super cuminți și femei disciplinate. Am ajuns la concluzia, am intrat în clișeul ăla, că Ana este la fel ca multe altele.

Dar eu nu am vrut niciodată să povestesc, să intru în detalii. Dacă ea vede vreodată filmarea asta… Noi am trăit acolo o poveste foarte frumoasă, în care eu am crezut că ea chiar mă iubește pe mine. La un moment dat, eu am vrut să îi spun că nu vreau să o fac să sufere și că eu nu vreau cu ea o relație. Am auzit că ea a declarat peste tot, ca să se scoată, în urma declarațiilor mele, că eu de fapt am vrut cu ea și că ea nu și că eu am fost gelos și criză de gelozie. Mi-am pus mâna în cap! Și nu am simțit să îi răspund într-un story, să continui. Nu mă intereseaza că a declarat și dacă lumea vrea să creadă că eu sunt un gelos care a iubit-o pe Ana și Ana nu a avut ochi pentru mine și a avut pentru altul, dacă asta vrea să creadă lumea, nu mă interesează”, a mărturisit Zannidache.

Zanni a caracterizat-o pe fosta lui prietenă, despre care spune că și-a dorit doar să ajungă cunoscută. El a mărturisit că nu a judecat-o pentru ce s-a întâmplat între ei, în contextul în care el nu își dorește să aibă astfel de persoane în jurul lui.

„Nu am judecat-o nici pentru ce s-a întâmplat cu adevărat. Ea a declarat tot felul de chestii, ca să mă scoată pe mine, și când m-am uitat am zis „încă cineva care nu își asumă ce s-a întâmplat cu adevărat”, pentru că, într-adevăr, dacă își asuma ce s-a întâmplat și ce a fost de fapt, o judeca lumea. Ce și-a dorit de fapt este să fie și ea vedetă. A vrut și ea să fie cunoscută, să facă și ea poze, să fie și ea o altă pițipoancă. Multe asta își doresc. Eu nu mi-am dorit să fiu vedetă, să stau cu telefonul în mână, îmi doresc doar să trăiesc viața și să transmit ceva. Ea asta și-a dorit, la asta s-a rezumat”, a adăugat Zanni.