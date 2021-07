Zanni, dezvăluiri emoționante despre singura fată pe care a iubit-o: „Și-a bătut joc de mine...”

Zanni de la Survivor România 16:30, iul 22, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Zanni este personajul momentului din showbiz-ul românesc. Tânărul de 23 de ani a câștigat marele trofeu al competiției Survivor România 2021. Faimosul se bucură din nou de timpul petrecut alături de prietenii și persoanele dragi din viața lui, după întoarcerea din Republica Dominicană. Invitat în platoul emisiunii Teo Show, Zanni a prezentat o altă latură a sa oamenilor de acasă.

El a făcut niște dezvăluiri despre prima fată pe care a iubit-o și a mărturisit că a fost cu adevărat îndrăgostit și a suferit. În legătură cu viitorul său, Faimosul a spus că își dorește să aibă o familie.

„Am fost odată îndrăgostit de o fată. Nu a fost reciproc, ne-am văzut o zi două ne-am sărutat. Nu există filme să exprime ce simțeam pentru fata aia. Și ea se vedea cu alți băieți, eu sufeream. Trei ani am suferit după ea. Și-a bătut joc de mine și aia a fost prima și ultima dată.

Eu as vrea să îmi găsesc o fată, să mă simt bine cu ea, să nu simt că sunt în plus sau că ea e in plus. Nu sunt în căutare, că nu asta e prioritatea mea, dar dacă ar fi să o găsesc nu aș avea nimic impotriva. In viitor ma vad la casa mea, cu copii.

Deocamdata vreau sa imi gasesc un apartament, sa continui cu ce fac acum, sa fiu un exemplu bun. Cine ma judeca ca ma deraiez, scuza-ma pe mine. Incerc sa fiu intelept, sa nu judec pe mine. Se mai intampla. Asta imi doresc, sa fiu cat mai corect, cat mai intelept, sa ii iubesc pe cei din jurul meu. Nu stiu ce o sa fac in viitor, ce o sa se iveasca”, a declarat Zanni, la Teo Show.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Zanni, câtigătorul Survivor România 2021[Sursa foto: Instagram]

Zanni s-a sărutat cu o concurentă de la Survivor România

Marele câștigător al competiției Survivor România 2021 a avit tangențe cu mai multe concurente, în special din echipa Războinicilor.

Dacă prima dată a pus ochii pe Roxana Ghiță , Zanni a dezvăluit că între el și Adelina Damian de la Războinici a existat o apropiere.

Citeste si: Ce s-a întâmplat între Zanni și Elena Marin, când nu erau filmați! „Am pus ambele maini, nu doar una”. Câștigătorul Survivor România, dezvăluiri incendiare

„I-am zis Roxanei Ghita „eu vreau, tu vrei?” A rămas să ne vedem, dar nu am facut nimic cu ea.

Dar apoi am vazut ca mai multi o colindau pe Roxana Ghita si nu am mai vrut. M-am văzut si cu Adelina, m-am sărutat cu ea, dar nu mi-a plăcut”, a declarat Zanni la Teo Show.