Zanni, dezvăluirile momentului despre cearta cu Ana Porgras: „M-a înșelat cu Jador. E mai frumos decât mine, mai bogat””

Zanni și Ana Porgras s-au cunoscut în emisiunea din Republica Dominicană, unde cei doi au început să formeze o relație strânsă de prietenie. Cei doi erau de nedespărțit, iar fanii au fost emoționați atunci când l-au văzut pe Zanni în lacrimi, după descalificarea prietenei sale din competiție. Toată lumea se aștepta ca cei doi să formeze un cuplu și în afara camerelor de filmat, însă lucrurile erau total diferite în realitate.

Zanni a dezvăluit după încheierea emisiunii că s-a simțit trădat de Ana Porgras, căreia i-a citit un mesaj pe telefon. În acel mesaj, tânăra i-ar fi zis iubitului ei că stă cu Zanni doar pentru imagine. Fanii încă nu au putut trece peste cele întâmplate între cei doi, motiv pentru care cei doi încă primesc mesaje legate de motivul pentru care s-au certat. Zanni a răspuns recent unui comentariu lăsat de un internaut pe Tik Tok, în care a fost întrebat dacă Ana Porgras l-a înșelat în afara competiției cu... Jador. Răspunsul lui Zanni a fost unul ironic, însă i-a pus pe fani pe gânduri.

„Da, așa este. Ana m-a înșelat cu Jador. Poți să râzi cât vrei tu pe tema asta. Dacă e mai frumos decât mine, mai bogat, mai șmecher, nu poți să le ai pe toate. Ba da, el le are pe toate. Mă împac cu ideea că sunt fraier, dă doare, e greu. D-aia mi-am luat și pisici, că știi că pisicile se află în casa omului care se simte singur. O să încerc să arăt că nu mă doare”, a fost răspunsul dat de Zanni.

Ce spune Ana Porgras despre relația cu Zanni

Ana Porgras a fost invitată în urmă cu o lună de zile în podcast-ul Roxanei Nemeș, “Roxana te dezbracă de secrete”, unde a vorbit în premieră despre relația cu actualul iubit, cât și despre situația cu Zanni.

„Tot ce s-a întâmplat după, nu mi-a plăcut în mod special, dar cred că lumea a înțeles în mod special cine am fost eu când am intrat în show-ul respectiv și tot la fel când am ieșit. Tot ce s-a întâmplat după, cred că așa a fost să fie. Habar nu am, nu știu de ce s-au întâmplat lucrurile așa, dar repet lumea știe că am intrat acolo drept o campioană. Că s-au întâmplat și s-au vorbit lucruri după, asta e.”, a declarat Ana Porgras, în podcast-ul Roxanei Nemeș.

