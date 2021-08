Zanni își strigă fericirea cu trofeul în brațe! Mișcările lui de dans sunt demențiale! Fanii imediat s-au gândit pe cine imită artistul: „Mișcarea aia e de expertă”

Zanni [Sursa foto: Instagram] 14:54, aug 6, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Zanni este câștigătorul competiției Survior 2021, în care s-a duelat cu toate forțele, până în ultima clipă, pentru a câștiga marele premiu. Prin multă muncă și determinare, dar și prin susținerea urmăritorilor, protejatul lui Alex Velea a plecat acasă cu trofeul, dar și cu marele premiu de 50.000

de euro.

Recent, Zanni a postat un filmuleț pe contul lui de Instagram, care a adunat mii de vizualizări și sute de comentarii în care fanii îl felicită și își exprimă aprecierea față de câștigătorul Survivor 2021.

Cu mișcări care i-au amuzat teribil pe urmăritorii lui Zanii, filmulețul a strârnit comentarii prin care fanii și-au dat cu părerea că protejatul lui Velea o imită chiar pe rivala lui din competiție, Elena Marin.

“ Mișcarea asta am învățat-o de la ghiciți cine! ” a spus Zanni în clipul video, înainte să execute o mișcare pe care Elena Marin a făcut-o în cadrul competiției și care a devenit virală într-un timp extrem de scurt.

“ Looolll, i-ai furat mișcarea Elenei ”, „ Mișcarea aia e de expertă ”, „ Să te bucuri de nebunia asta în fiecare minut ” au fost doar câteva dintre mesajele primite de la admiratorii lui Zanni.

Zannidache, copilul abandonat care s-a ridicat prin forțe proprii

Deși acum Zanni este împlinit și visul de a-și achiziționa o locuință este pe cale să se îndeplinească, lucrurile nu au stat dintotdeauna așa. Abandonat de părinți la o vârstă fragedă, artistul a trăit un chin în orfelinatul unde a fost plasat. Nici când a fost adoptat, câțiva ani mai târziu, soarta nu a fost prea blândă cu el. Femeia care trebuia să îl iubească ca o mamă l-a dat afară din casă, din cauza neînțelegerilor din timpul adolescenței.

“ Am stat într-un centru de copii până la 6 ani, un centru în care făceam foamea și eram dresați doar cu bătaia. Cât am stat acolo nu am știut ce este timpul, spațiul, copilăria, nici măcar măcar diferența dintre fete și băieți. Noaptea făceam pe mine ca să îmi fie cald, iar dimineața îmi rupeau picioarele, de pedeapsă. Într-o zi am fost adoptat de o organizație de copii, unde eram în case cu mame, angajate să aibă rolul de mamă pentru un număr de copii. Aici am cunoscut și alte sentimente și emoții trăite la orfelinat .” a mărturisit câștigătorul Survivor.