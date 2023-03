Zanni, mai sincer ca niciodată! Mărturii spumoase despre viața lui: "Mereu m-am combinat cu femei de 35 – 40 de ani"

In articol:

Zanni știe ce vrea când vine vorba de femei. Artistul are gusturi clare când vine vorba de aleasa inimii și vârsta se pare că este un element important pentru o femeie sexy.

Invitat la "Detectorul de minciuni", Zanni a vorbit despre femeile care i-au furat inima și mai ales despre cum ar trebui să fie o fată ca să I se pară sexy sau să îi fure inima. Vedeta a explicat că nu îi plac deloc femeile ușor accesibile, fiind conștient că bărbații se plictisesc repede de ele și nici nu se tem să își încerce norocul.

Zanni a povestit și cum a fost înșelat. Vedeta a aflat chiar din gura ei că s-a întâmplat acest lucru și recunoaște că atunci a avut nevoie de o explicație.

Zanni spune totul despre femeile din viața lui

Zanni și-a deschis sufletul în fața Biancăi Drăgușanu și a lui Octav și a spus clar ce vede el sexy la o femeie. Maturitatea se pare că este primul lucru la care se uită vedeta, după aspectul fizic.

Citește și: A murit polițistul din Dej, care s-a împușcat în cap cu arma din dotare. Bărbatul era tatăl unei fetițe de 11 ani

"Sexy înseamnă în primul rând aspect, dar după pentru mine sexy mai înseamnă și altceva: Femeia, cu cât e mai matură și mai capabilă, atunci e sexy.

Sexy la prima vedere da, dar după când o vezi cum se mișcă, cum reacționează cum se comportă – asta mă atrage pe mine la o femeie. Dacă o văd că e copilă, astea care zâmbesc oriunde și se împrietenesc cu oricine, ele sunt ca muzica comercială, o ascultă toată lumea. Așa și femeile, cu cât sunt mai accesibile, sunt plictisitoare. Deci sexy e o femeie matură", a povestit Zanni, la Detectorul de minciuni.

Citeste si: Cine este românul care a dispărut în tragedia feroviară din Grecia. Bilanțul morților a ajuns la 57 de persoane- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Zanni [Sursa foto: Captură YouTube]

Zanni recunoaște că îi plac femeile mai mature

Zanii a recunoscut că mereu s-a combinat cu femei mai mature și mărturisește că niciodată nu a ales partenere mai mari de 40 de ani.

Citește și: ”Voiam să mă sinucid” Zanni, la un pas de a-și lua viața. Care a fost salvarea artistului

"Mereu m-am combinat cu femeie de 35 – 40 de ani, dar nu m-am dus nici atât de mult pentru că după 40 de ani nu mai e același lucru. E de apreciat o femeie la 40 de ani care se menține. Dar mereu cam pe acolo am oscilat, pe la 35 de ani", a mărturisit el.

Deși nu a dus lipsa femeilor în viața lui, Zanni mărturisește că încă nu s-a îndrăgostit și nu a iubit cu adevărat. Multe dintre relațiile pe care le-a avut au fost superficiale și niciodată oficiale.

"Nu m-am îndrăgostit niciodată. Eu nu am avut relații serioase. Întotdeauna, mai mult decât beneficii cumva, dar niciodată nu am spus că una e iubita mea. Nu am găsit persoana să spun că asta e a mea și eu al ei. Nu au fost relații pe care să ni le asumăm", a mai dezvăluit Zanni.

Citeste si: Mama Deliei l-a pus la punct pe noul iubit al Oanei Matache. Artista a publicat o fotografie cu un mesaj halucinant- kfetele.ro

Citeste si: Horoscop 2 martie 2023. O zi plină de energie pentru nativii zodiacului. A doua zi de primăvară aduce multp bucurie- stirilekanald.ro

Citeste si: Miley Cyrus, dată în judecată de fostul sot, Liam Hemsworth? Single-ul "Flowers" i-ar cauza actorului numai probleme- radioimpuls.ro

Zanni [Sursa foto: Captură YouTube]

Zanni povestește cum a aflat că este înșelat

Pe când avea vreo 20 de ani, Zanni a povestit că a fost înșelat de o fata pe care simțea că o place. Se îndrăgostiseră rapid, iar după un date a invitat-o pe la el. A întârziat timp de câteva minute, iar după un timp s-a trezit cu o filmare cu ea alături de un alt băiat.

"Eram destul de mare, pe la 20 – 21 de ani. Mă îndrăgostisem de una, am ieșit cu ea în parc. Am ieșit în IOR când stăteam la cămin și eram sărac de mâncam pământul. M-am îmbrăcat, m-am dat cu parfum, m-am dus în IOR și m-am îndrăgostit de ea. Ne-a sărutat acolo ca doi proști în frig și după ne-am dus acasă.

A doua zi a venit să doarmă la mine. O așteptam frumos, mă aranjam și tot nu ajungea. Trebuia să vină în vreo 20 de minute, dar trecuse o oră și eram convins că a pățit ceva. Mă gândeam să pornesc spre ea. Mi-a dat apoi mesaj un videoclip și se pupa cu unu într-un local. Am fost șocat", a povestit Zanni în emisiunea Detectorul de minciuni.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!