Zanni și-a dat cu părerea despre Elena Marin, imediat după ce și-a adjudecat trofeul Survivor: ”Se concentra să dea vina pe ceilalți”

Zanni [Sursa foto: Captură KANAL D] 18:06, iul 13, 2021 Autor: Cristina Ionela



Zanni, marele câștigător Survivor România 2021, a spus tot ce crede despre fosta lui colegă de echipă, Elena Marin. Cei doi faimoși au avut câteva neînțelegeri pe parcursul lor în competiție, de care Zanni încă nu a uitat. Astăzi, prezent în emisiunea Teo Show de la Kanal D, artistul și-a dat cu părerea despre Elena și a mărturisit tot ce avea pe suflet cu privire la faimoasă.

Ei bine, Zannidache susține că Elena își merita locul pe plan sportiv, căci era foarte bună, mai ales la început. Ulterior, faimosul a spus că Elena nu prea se mai concentra pe trasee. Pe de altă parte, Zanni a recunoscut că pe Jador l-a văzut principalul lui rival în emisiune.

„Intelegeam faptul ca Elena Marin isi merita locul pe plan sportiv, pentru ca era buna. Apoi era evident ca nu se mai concentra pe traseu, se concentra sa dea vina pe ceilalti cand pierdea. Jador a fost principalul meu competitor, cel mai mare conflict a fost cu el l-a inceput, cel care m-a pornit spre război era Jador. (…) In Consiliu cand le spuneam sa vorbim, toti taceau. Nu puteam sa accept ca sunt cu asemena oameni, ma irita rau.

Da, am exagerat in ceea ce o priveste pe Elena. Atunci nu realizam, stiam ca incerca sa ma faca la psihic, era femeia care plange, care se smiorcaie. Stia ca am sanse sa ajung mai departe, iar cand eu ma certam cu ea, erau unii care ii dadeau dreptate. Dar ei stiau ca ea nu are dreptate, pentru ca imi spuneau. Si mi-am varsat nervii atunci, mi-am dat seama imediat ca am gresit, ca voi fi judecat. Nu sunt usa de biserica si cand am nervi… Voi avea ceva de invatat, mi-am dat seama ca nu merita sa ma enervez pana in punctul ala. Oamenii asta cautau, sa ma aduca in punctul ala. Si de atunci mi-am propus sa merg pe fapte, nu doar pe vorbe. „De acum incolo voi incerca si voi reusi sa ma echlibrez”. Ma certam cu ei, dar nu ajungeam pana in punctul in care sa nu mai conteze ce sustin. (…) Prefer ca lumea sa ma vada asa cum sunt eu, decat sa joc un rol”, a dezvăluit Zannidache, câștigătorul sezonului doi Survivor România.

Zanni: ”M-au judecat mereu pentru cum arăt”

Faimosul a mărturisit că multă lume l-a judecat pentru felul în care arată și pentru tatuajele pe care le are, aceasta fiind singura lui vină, după cum s-a exprimat chiar el.

” Niciodata nu am cautat sa ranesc oamenii, decat daca am motiv bine intemeiat. Ea a jucat o arma puternica pentru ca este femeie, plus ca aratam si asa. Oamenii m-au judecat mereu pentru cum arat, pentru tatuaje. Singura mea vina este cum arat, cu atat mai mult daca mai si spune cineva ceva despre mine. (…) Chiar am fost amenintat in Dominicana si jignit si nu am fost niciodata in Consiliu sa ma plang. Trebuia sa ai si ciocul mic uneori, smecheria e pana te bate cineva”, a dezvăluit Zanni, la Teo Show.