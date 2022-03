Zarug a trecut printr-o mare decepție în dragoste: ”Un calvar”. Vedeta a vorbit despre viața sa amoroasă

In articol:

Zarug este unul dintre personajele controversate ale lumii mondene. Designerul a ajuns să fie cunoscut la nivel național după participarea în concursul de aventură de Asia.

De atunci, deși avea o acrieră de succes în spate, viața lui a căpătat și mai multă notoritate. Fapt ce i-a îngreuna stilul de viață, spune el, acum trebuind să aibă grijă și mai mare la oamenii din jurul lor, mulți dorind doar să profite de

pe urma sa.

Zarug, adevărul ascuns din viața sa amoroasă

Acum însă, invitat în emisiunea ”În oglindă”, Zarug a dat cărțile pe față și a vorbit deschis despre viața sa amoroasă.

Fiind judecat de foarte multe ori pentru felul său de a fi, chiar și după apariția la TV, designerul s-a întors în timp și a povestit amănunte legate de decepția sa în dragoste. Din această cauză, Zarug a plecat la Paris pentru a-și face o nouă viață, însă nici acolo nu a scăpat de ghinionul în amor.

Prima dragoste a lui Zarug a fost una neîmpărtășită, motiv pentru care suferința a atins cote maxime. Vedeta spune că, deși era într-o relație de prietenie excepțională cu cel pe care-l iubea, niciodată nu a avut curajul de a-și recunoaște sentimentele. Însă obsesia față de acel tânăr îl transformase atât de mult încât ajunsese să-și facă singur viața un calvar.

Fapt pentru care, din dorința de a-și renega sentimentele, singura sa scăpare a fost să aleagă să studieze la Paris.

Find conștient că în relația cu cel care i-a devenit prima și marea dragoste, atât el, cât și respectivul au avut fiecare partea lui de vină.

”Nu era vorba de dragoste neapărat. Era vorba de un băiat dintr-un oraș de provincie, cu zero experiență în privința afectelor, căruia îi dăduse un alt băiat mai multă atenție decât altul, dar nu din punct de vedere sexual și bineînțeles că acel băiat provincial s-a îndrăgostit prostește și după care și-a făcut viața un calvar. Mi-am făcut singur viața un calvar, îndrăgostindu-mă de cine care nu avea cum să-mi răspundă sentimentelor pentru că nu era în aceeași schimă. Demersul de a-mi schimba cu totul viața i-o datorez și acestui băiat, a făcut-o și ca să scap. Eram destul de fraier. Cum e orice tânăr, foarte tânăr, cu zero experiență, când se îndrăgostește prima oară. Era simpatică toată dinamica aia. Nu era reciproc sentimentul ca sexualitate vorbind, dar sufletește era o apropiere foarte simpatică. Am petrecut foarte mult timp împreună. Cred că eu am greșit, cumva sau amândoi. Eu nu am avut curajul în ceea ce-mi doresc, iar pe el îl flata atenția. Nu i-am spus niciodată că-l plac, dar știau toți prietenii”, a spus Zarug în emisiunea ”În oglindă”.

Odată ajuns pe tărâm franțuzesc, Zarug a mai făcut un pas spre a-l uita pe cel care-l lăsase în urmă, în România. Așa cum se spune, că o dragoste se poate uita doar cu o altă dragoste, designerul a aplicat și el această metodă.

Astfel, prin intermediul unor colegi, designerul și-a cunoscut al doilea iubit. Însă, relația a fost una toxică, motiv pentru care la un an distanță lanțul de iubire s-a rupt.

”Începuse simpatico a durat un an, dar eu nu o pot considera relație. Eu pe băiatul ăla care făcea crize de isterie l-am folosit ca să-l uit pe celălalt. El era chinez, ne-am cunoscut prin colegii de școală”, a mai adăugat vedeta.

Acum, pentru că singura relația care-l face fericit este cea pe care o are cu animalul său de companie, Zarug, deși recunoaște că asta nu este de ajuns, spune că firea sa îl face să îi fie greu să se apropie de un om.

”E foarte greu să mă deschid în fața unui om”, a concluzionat Zarug.