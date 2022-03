Zeci de bătrâni au murit, după ce rușii au atacat un azil cu un tanc! „Mulți dintre ei cu dizabilități”. Alții ar fi fost răpiți

In articol:

Din nefericire, nu mai puțin de 56 de bătrâni dintr-un azil din Kreminna, din Estul Ucrainei au murit, după ce un tanc ce aparținea forțelor ruse a deschis focul asupra căminului de îngrijire, a declarat șeful regiunii Luhansk, scrie CNN.

De asemenea, Serhii Haidai a spus că atacul a avut loc în urmă cu zece zile, pe data de 11 martie. Pe lângă cei 56 de morți, alte 15 persoane ar fi fost răpite din căminul de îngrjire și duse în orașul Svatove, care acum este teritoriu ocupat de ruși.

De precizat este că, Serhii Haidai a mai raportat atacul asupra azilului de bătrâni și pe data de 12 martie, însă la momentul respectiv acesta nu avea informații privind victimele, precizând că serviciile de urgență, dar și oficialii ucraineni au fost atacați când au încercat să inspecteze zona.

„[Forțele ruse] au deschis focul asupra unui azil de bătrâni cu un tanc. Acolo locuiau doar bătrâni, mulți dintre ei cu dizabilități. Nu avem idee câți oameni au murit și câți au supraviețuit. Când am încercat să ajungem la fața locului, au început să ne bombardeze”, a declarat Serhii Haidai pe data de 12 martie.

De asemenea, în declarația pe care a postat-o ieri, 20 martie, pe platforma de socializare Telegram, Haidai a precizat că încă nu a avut posibilitatea să ajungă la azilul ce a fost atacat pe 11 martie.

De precizat este că, Kreminna se află în vestul orașelor Rubizhne și Severodonețk, două orașe ce s-au aflat în cele mai intense lupte din partea de Est a țării.

În același timp, CNN nu a putut confirma informațiile până în acest moment.

