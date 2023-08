Zi de mare sărbătoare în familia Laurei Cosoi! Fiica sa, Vera, a împlinit trei ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis artista : „Ce binecuvântare pentru noi”

In articol:

Laura Cosoi se numără printre cele mai îndrăgite și cunoscute actrițe din țara noastră. De-a lungul timpului a reușit să-și construiască o carieră de succes, atât pe scena marilor teatre, cât și în industria cinematografică. Numele său a apărut în numeroase producții importante, tocmai de aceea a adunat de partea sa o mulțime de fani, care îi sunt alături întotdeauna.

Pe plan profesional, îndrăgita artistă a bifat reușită după reușită, iar în prezent se bucură de numeroase proiecte. Pe plan sentimental, actrița trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul său, omul de afaceri, Cosmin Curticăpean. Din iubirea lor s-au născut și cele trei fiice, Rita, Vera și Lara.

Recent, a fost zi de sărbătoare în familia lor, întrucât Vera a împlinit frumoasa vârstă de trei ani. Cum au ales să sărbătorească?

Vera, fiica Laurei Cosoi, a împlinit trei ani

Laura Cosoi este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășete momente importante din viața sa. În mediul online, artista se bucură de o comunitate generoasă, motiv pentru care nu uită niciodată să țină legătura cu ei. Așa s-a întâmplat și de această dată, după ce Laura Cosoi a postat câteva fotografii de la ziua de naștere a fiicei sale, Vera.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Mia Khalifa, pictorial incendiar la malul mării. Vedeta a stârnit furori cu ultimele sale postări| FOTO- stirileprotv.ro

Citește și: „S-a produs un declic” Laura Cosoi, dezvăluiri incredibile despre începutul relației cu soțul său! Artista nu se gândea că va putea întemeia o familie cu Cosmin Curticăpean: „Nu se potrivea nimic cu nimic din ceea ce îmi trebuia mie”

Micuța a împlinit frumoasa vârstă de trei anișori, motiv pentru care părinții săi au organizat o petrecere frumoasă în cinstea sa. Alături de ei au fost bineînțeles, prieteni, dar și familia și au petrecut momente de neuitat împreună. S-au distrat pe cinste, iar Vera a fost foarte fericită, mai ales că a primit foarte multe cadouri din partea invitaților.

Citește și: „Nu mă mai satur” Laura Cosoi, vacanță inedită împreună cu familia! Cum reușește vedeta să călătorească fără probleme alături de cele trei fiice: „Funcționează cam de fiecare dată”

„A fost veselie mare în curtea noastră ieri, când am organizat o petrecere, incognito, în cinstea Verei. Și-a dorit atât de mult o petrecere de ziua ei, că efectiv nu am putut să îi refuzăm această bucurie. Deși suntem în tranzit în Bucuresti, am reușit să ne adunăm și să îi îndeplinim micuței marea dorință. Și a fost cu fericire, prieteni, tort cu “leuță aurie”, baloane și multă, dar multă bucurie.

Citeste si: “Suntem în 2023! Nu mai este o rușine să te desparți!” Prima declarație a Cristinei Șișcanu, în privința zvonurilor despre divorțul de Mădălin Ionescu!- kfetele.ro

Citeste si: Mesaje cu La mulți ani de Sf. Maria 2023 pentru data de 15 august: Felicitări și urări frumoase- stirilekanald.ro

Citeste si: Adevăratul motiv al divorțului dintre Ricky Martin și Jwan Yosef- radioimpuls.ro

Citește și: Laura Cosoi a încins spiritele pe internet, după ce a publicat o fotografie în care apare fără haine! Criticile au curs ca o avalanșă: „Pentru ce să îți postezi fundul pe Instagram”

Vera a fost atât de fericită că a avut această petrecere că nici măcar nu a interesat-o să își deschidă cadourile. Mâine este ziua ei de naștere, de Sf Marie. Ce binecuvântare pentru noi că, în așa zi mare de sărbătoare, să vină în lumea noastră, copilul mult iubit, Vera Maria.”, a spus Laura Cosoi pe paginile sale de socializare.

Laura Cosoi a sărbătorit ziua fiicei sale, Vera [Sursa foto: Instagram]